Директор уверен, школьники были в безопасности. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В образовательный центр №5 в Челябинске ворвалась группа парней и устроила драку. Все произошло на первом этаже на глазах у детей и родителей. Но они не пострадали, заверил КП-Челябинск директор школы Евгений Марченко.

− Школа работает в штатном режиме, учебный процесс не останавливали. Безопасность школы полностью обеспечена. Доступа к детям не было, ни один ребенок ОЦ №5 не пострадал. Сейчас учебный процесс продолжается в штатном режиме, ситуация находится на контроле у всех силовых структур, - сообщил «Комсомольской правде-Челябинск» Евгений Марченко.

Один из участников массовой драки пострадал, ему понадобилась помощь врачей. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Инцидент взял на контроль начальник полицейского главка Михаил Скоков.

Корреспондент КП-Челябинск передает с места происшествия, что в холле работают криминалисты, главный вход перекрыли.

Также в сети появилось видео. Директор ОЦ №5 не знает, кто передал его журналистам.

Все материалы о драке в ОЦ 5 собрали в одну ссылку.

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