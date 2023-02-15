Разучилась сидеть, ходить и говорить: девочка из Челябинска победила опухоль мозга и учится всему заново

Сейчас Аня проходит реабилитацию. Фото: пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

Сегодня день героев – детей, которые борются с онкологией. Каждый день малыши вместе с родителями ведут нешуточные бои с опухолью. Среди них много и тех, кто уже справился с болезнью и возвращается к привычной жизни.

Думали простуда, оказалась опухоль

Красавица Анюта родилась здоровой девочкой без патологий. Ходила в садик, играла в куклы и радовала родителей. В 3,5 года приболела. Мама и папа списали все на обычную простуду: поднималась небольшая температура и был насморк. Но через неделю стало понятно, что все не так просто.

− Через неделю у нее началась рвота и «убежали» глаза. Дочка смотрит на меня, а зрачок в другом месте, − вспоминает мама девочки Анастасия Белова.

Сразу обратились в поликлинику Копейска. Врачи подумали, что так проявляется вирусный энцефалит, и отправили в челябинскую инфекционку. Но после МРТ показало опухоль. Малышку положили в реанимацию детского онкоотделения.

Уже там, в детской областной больнице поставили диагноз – опухоль центральной нервной системы. Онкообразование было в области мозжечка и четвертого желудочка. Во время операции удалили большую часть опухоль – все не смогли из-за сложного расположения. Анализы показали – образование доброкачественное.

Аня выглядит как обычный 10-летний ребенок. Фото: пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

Анечку вместе с мамой отпустили домой. Но каждые три месяца ребенок проходил обследования, МРТ и общался с врачами. Поэтому и заметили, что опухоль снова растет и сильно вредит девочке.

− К сожалению, пока опухоль «сидела» в голове, атрофировала зрительный нерв. У дочери один глаз практически ничего не видит, всего 5%, – рассказывает Анастасия Белова.

Вычистили всю опухоль и нарушили функции мозга

В родной Челябинской области Анечке помочь уже не могли – направили в Москву. Ее сразу госпитализировали в главное нейрохирургическое отделение России – центр нейрохирургии имени Бурденко. Врачи решили, что нужно удалять всю опухоль. Да, риски велики, но оставлять даже часть опухоли было нельзя – ребенок мог полностью ослепнуть.

Весной 2018 из мозга Анечки «вычистили» всю опухоль. Это не прошло бесследно – часть неврологических функций были серьезно нарушены.

− Из операционной мне выдали практически новорожденного. Анечка не умела ничего. Ни сидеть, ни ходить, ни говорить. Пришлось всему учиться заново. Так начался наш медленный и длинный период реабилитации, – вспоминает мама малышки.

Анечка с мамой и врачами. Фото: пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

Занимается по московской методике

Почти пять лет Аня находится в ремиссии. И каждые три месяца приезжает в отделение реабилитации Челябинской областной детской клинической больницы. Там с ней занимаются по специальной методике, которую разработали в столице для детей, у которых нарушена координация движений.

− Специальные занятия на стабилоплатформе проводятся в игровой форме и позволяют улучшить опорную функцию нижних конечностей и координацию − рассказывает заведующая отделением медицинской реабилитации № 1 Оксана Гончарова.

Аня уже уверенно держится на этой платформе. Девочка уже учится в третьем классе. А недавно начала заниматься современными танцами.

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