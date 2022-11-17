Людям нужна поддержка: в Челябинске с онкобольными и их близкими начали работать психологи

Кабинет выглядит уютно. Фото: Дарья МАРКОВА

Четыре года назад челябинка Юлия Зонова услышала страшный диагноз − рак молочной железы. Бояться и переживать было некогда – нужно было бороться за свою жизнь.

− В 2019 и 2020 годах я лечилась. Мы с лечащим врачом смеялись, что у меня был абонемент на все услуги спа-центра «Онкодиспансер»: операция, лучевая, химия и гормональная терапия. Весь спектр на себе прочувствовала. Когда лечишься несколько месяцев, становится тяжело и физически, и эмоционально. Думала, что устала и больше так не могу, − рассказала Юля КП-Челябинск.

Юлия смогла победить болезнь. Фото: Дарья МАРКОВА

Когда желание бороться за свою жизнь и сила воли были на исходе, Юля познакомилась с онкопсихологом. Терапия давалось сложно. Но женщина уверена, полезные вещи простыми не бывают.

− У меня было домашнее задание написать для себя 50 плюсов болезни. Писала. Несколько дней мне просто хотелось смотреть в стенку. Но потом нашлись силы, внутренний ресурс, более легкое и позитивное отношение к происходящему. Терапия была для меня тем канатиком, который позволял выходить на нормальный психоэмоциональный уровень, рефлексировать без ухода в депрессию, справляться с дрожью в руках, собирать волю в кулак и продолжать двигаться дальше, − улыбается Юля.

Консультации онкопсихолога помогали пациентке жить дальше. Во время химиотерапии она принципиально не носила парик. Так и ходила в магазины, рестораны, бары, театры и на концерты.

− Для того, чтобы терапия была эффективной, нужно быть откровенным, искренним, не бояться самому себе говорить правду. Это не праздник, а именно работа пациента и онкопсихолога. Он не жалеет пациента, а старается ему помочь, вынырнуть на другой уровень, − объясняет Юлия.

Сейчас Юля полностью здорова. В этой красивой женщине и не узнать человека, который победил страшный диагноз. Теперь в свободное время она сама помогает онкобольным. Сегодня она участвует в открытии «Кабинета доверия».

Юлия уверена, терапия помогает бороться за жизнь. Фото: Дарья МАРКОВА

Первый кабинет онкопсихолога в области

Кабинет доверия открыли в поликлинике Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. На днях он уже примет первых пациентов.

− Первый в области психологический онкокабинет появился именно у нас. Так и должно быть. Отношение к психологической помощи в обществе меняется от полного неприятия до понимания того, насколько это важно и нужно. Люди, оказавшиеся с таким диагнозом один на один, испытывают стресс, не все могут справиться с ним адекватно, − рассказал главный врач Дмитрий Ростовцев.

Кабинет 3.46 открыт с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30. Специалист будет работать четыре часа, а потом его сменит другой.

В кабинете должно быть уютно. Фото: Дарья МАРКОВА

За обычной дверью скрывается не типичный больничный кабинет. Два уютных кресла, приглушенный свет и чашки для чая и кофе. Пациенты смогут тут расслабиться и почувствовать себя как дома.

− Мы про людей, которым сильно нужна психологическая поддержка. Человек, столкнувшийся с онкодиагнозом, проходит несколько стадий принятия болезни. Невозможно поверить в то, что он думает, это очень страшно. Мы помогаем человеку обрести внутренние ресурсы, справиться с тем, что у него есть, вылечиться и жить дальше, − рассказывает окнопсихолог Галина Теске.

Онкопсихолог Галина тоже будет работать с пациентами. Фото: Дарья МАРКОВА

Помощь специалисты смогут получить не только онкобольные, но и их родственники и близкие люди. Им объяснят, как себя вести и как подобрать нужные слова.

− Родные онкопациента находятся не в меньшем стрессе, чем он сам. И когда два человека в панике встречаются, не получится помощи. Когда мы в состоянии постановки диагноза, лечении, такие простые фразы близких, как «все будет хорошо», вызывают негативную реакцию, кажется, будто тебя не понимают. И в этот момент профессиональная помощь нужна и близким, − рассказывает победившая рак Юлия Зонова.

Онкопсихологи уже готовы к работе. Фото: Дарья МАРКОВА

Кабинет доверия будет полезен и студентам, которые только учатся на психологов. С ними профессиональными секретами будут делиться онкоспециалисты.

К нам сможет обратиться любой медперсонал, которому нужна поддержка. И медсестры, и врачи, − добавила директор «Жить дальше» Александра Симонова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магнитогорцу удалили опухоль мозга через нос (Из-за нарушений у мужчины начали расти руки, ноги, части лица)

А вдруг рак? На какие симптомы онкологии кишечника нужно обратить внимание (Челябинские медики призвали южноуральцев проверить пожилых родственников на рак кишечника)

«Я гнила заживо, но все было в порядке вещей»: челябинка лишилась ноги и подала в суд на врачей

«Некоторые дети лежат и не хотят шевелиться, а тут мы заходим с хи-хи-ха-ха»: больничный клоун о малышах с онкологией, принятии болезни и йоге смеха

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.