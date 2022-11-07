«Добро вернется бумерангом»: в Челябинске школьницы начали шить белье и шапки для бойцов СВО

Девочки шьют на профессиональном уровне. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Девочки в ярких передниках и шапочках осторожно прошивают шов за швом, умело распарывают нитки и продевают резинку. Серые кусочки ткани они превращают в нательное белье и шапки для бойцов на передовой. 17 школьниц и три учительницы шьют на уроках, в выходные и даже хотят приходить в цех на каникулах. КП-Челябинск посмотрела, как в коррекционной школе №83 Челябинска дети профессионально шьют одежду для бойцов.

Процесс идет быстро. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Во многих школах Челябинска проходят акции по сбору посылок для южноуральский бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. А в коррекционной общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №83 школьницы сами шьют вещи, которые потом отправят на фронт. А началось все со звонка одному из учителей.

− Знакомые говорят, нужна помощь − оверлок. Я сказала, что поговорю с директором. Если даст «добро» − будем работать в наших школьных мастерских, если нет − дома по вечерам буду помогать. Директор предложила шить полные комплекты для солдат, состоящие из шапки и нательного белья. Мы с комитетом образования связались, дали добро, − рассказывает учительница Наталья Теличко.

В этих мешках раскроенная ткань. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Коррекционная школа работает с проектом «Шьем нашим». Фото: Кирилл САДЫКОВ

Знакомые оказались из волонтерского движения «Шьем нашим». Южноуральские женщины раскраивают, шьют и вяжут вещи для бойцов СВО. Объединение передало школе ткань, ее раскроили и приступили к работе.

− Руководители «Шьем нашим», когда приехали посмотреть, удивились, какие у нас профессиональные швейные машины. Спросили, что мы можем. А мы многое можем. Ребятишки сами шьют и постельное белье, и одежду на себя. У нас в 10 классе 20 часов профессионального трудового обучения, в 11 – 22 часа. Они же потом сдают экзамен, получают документ, − рассказывает директор школы Екатерина Мамлеева.

Школьницы с радостью помогают шить одежду бойцам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Школа №83 первая среди специализированных в Челябинске получила лицензию на профессиональное обучение. Девочки после окончания школы сразу смогут идти работать на производство. Даша учится в 9 классе, но уже сейчас берет заказы и мечтает сделать это делом своей жизни.

− Я люблю шить. Сейчас шью нательное белье без проблем. Помогать – это хорошо, к тебе добро потом бумерангом вернется. Да и сама уже сшила много, − рассказала журналисту КП-Челябинск Дарья Сковородко.

Даша учится в 9 классе и шьет на заказ. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Директор школы сама поговорила с девочками. Рассказала, что учителя будут шить для бойцов, и предложила присоединиться к акции. Шесть девочек из 9 и 11 классов даже отложили на время подготовку к экзаменам – помощь важнее.

− У нас каникулы начались. Девочки уже подошли и спросили, можно ли будет приходить, − рассказывает директор Екатерина Мамлеева.

Все как у профессионалов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Девочки уже сшили 86 шапочек и 48 комплектов нательного белья. Осталось еще несколько мешков с выкройками, и партию можно будет отправлять. Но школа готова помогать и дальше.

Уже готовые штаны и шапки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Теплые шапочки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

А Света участвует в конкурсах и побеждает. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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