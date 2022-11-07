Как арестовали Соню Кривую и за что платили деньги Цвиллингу: истории челябинских революционеров

В некоторых из этих домов проводили первые встречи большевиков в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

7 ноября 1917 года произошел государственный переворот – Октябрьская революция. Через три года улицы в центре Челябинска назвали именами тех, кто боролся за права рабочих. КП-Челябинск вместе с краеведом прогулялась по улицам-революционерам и узнала истории жизни и борьбы Сони Кривой, Риты Костяновской, Евдокима Васенко, братьев Елькиных и Самуила Цвиллинга.

СОНЯ КРИВАЯ: МАМА ЧЕЛЯБИНСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ

Соню Кривую называют матерью подпольных организаций. С 14 лет девушка занималась революционной работой. Организовывала сборы денег, отвечала за конспиративные квартиры, руководила политработой и даже лечила товарищей.

Сейчас в память о молодой революционерке в Челябинске остались только улица и табличка на доме. Раньше эта улица называлась Черногорской. Почему ее решили назвать в честь Сони Кривой, неизвестно. Есть только догадки.

− Есть неофициальная версия, что примерно в этом квартале жили старообрядцы. Это были очень закрытые общины, и революционеры делали у них в домах конспиративные квартиры, прятались от полиции. Возможно, где-то здесь была одна из конспиративных квартир, где Соня вела свою революционную деятельность, − рассказал краевед-энтузиаст Алексей Васильев.

В честь Сони Кривой назвали улицу и повесили памятную табличку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У Сони была верная соратница и подруга – двоюродная сестра Рита Костяновская. В честь нее тоже назвали улицу, она шла параллельно Сони Кривой. Но в 50-е годы во время перепланировки квартала ее снесли – остался только красный домик детского сада.

− Имена Сони и Риты окутаны массой легенд. Советская пропаганда свое дело сыграла. Если почитать официальные данные, воспоминания большевиков, все, конечно, в превосходной степени преподносится. Не исключено, что основания были − девушки выдающихся талантов. Соню Кривую называли мамой челябинских большевиков. Потому что она была блестящим организатором, с огромным энтузиазмом к самым проблемным вопросам подключалась и их решала. Организовывала конспиративные явки, вела агитацию среди белых солдат и офицеров, − рассказывает Алексей Васильев.

Большевики боролись за равные права рабочих и крестьян. По официальным данным, многие красные – выходцы из бедных семей. Так говорят и про Соню Кривую. Но на деле все было не так.

− Ее папа был далеко не бедным. Наверное, не сильно богатым, но точно не бедным человеком. Сохранились упоминания о колбасной лавке в Челябинске, которая принадлежала Авсею Кривому. Одна из немногих колбасных лавок города. Думаю, это просто миф о пролетарском происхождении революционеров, − объясняет краевед.

Но папа Сони умер, многодетная семья осталась на матери. Поэтому Соня, хоть и стремилась к знаниям, была вынуждена рано пойти работать. Девушка была провизором в первой городской аптеке. До наших дней она не дожила – находилась примерно там, где сейчас торговый комплекс Набережный.

Не простоял до наших дней и дом, где жили Соня Кривая с двоюродной сестрой и семьей. Он находился на перекресте современных улиц Свободы и Коммуны. В советское время на этом месте построили здание медицинского института. На нем даже висела табличка, что на этом месте был дом Сони Кривой. Но со временем мемориальную доску потеряли, а дом надстроили до жилого комплекса.

Весной 1919 года в Челябинске вскрыли большевистское подполье. Софью арестовали во время собрания подпольщиков и этапировали в Уфу. Там ее пытали, били, а потом расстреляли или зарубили шашками. Никто не видел, как это произошло.

− В марте 1919 года Соню Кривую арестовали белогвардейцы. Я шла с работы, вижу, по нашей улице ведут человек 20 заключенных. В первом ряду идет Соня и кричит: «Сходи, пожалуйста, к маме и скажи, чтобы она пришла на вокзал». Это очень тяжелое воспоминание... Она шла невеселая, но бодрая. Я тут же, не заходя домой, пришла, маме сказала: «Вот так, идите скорей на вокзал». Последний раз она увидела свою дочку, − вспоминает коллега Сони по аптеке Екатерина Некрасова.

− Интересный факт: в районе Челябинвестбанка на площади Революции сохранился кусочек старой улицы Сони Кривой. Раньше она начиналась оттуда и шла до Лесопарковой. Но когда делали перепланировку, ее разорвали. На доме есть табличка «Сони Кривой, 4», хотя он вдали сейчас. Это такая градостроительная изюминка, что у нас есть фрагмент улицы, который с основной частью не связан никак, − рассказывает Алексей Васильев.

А этот дом стоит отдельно от всей улицы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЕВДОКИМ ВАСЕНКО: ДАЖЕ НОЧЕВАЛ В ГОРКОМЕ ПАРТИИ

Евдоким Васенко, как и Соня Кривая, не местный. Родился он в Краснодарском крае, учился в Краснодаре и работал телеграфистом на почте. В ноябре 1905 года именно он организовал забастовки почтовых служащих. За что и попал в тюрьму. После выхода он стал одним из ведущих революционеров местной подпольной организации. В 1915 году его выслали в Челябинск.

− Здесь был простым служащим и активным членом партии большевиков. А когда ноябрьские события 1917 года случились, вышел на передний план. С ноября 1917 года по май 1918 года руководил большевиками в Челябинске, представлял в городе власть советов, − рассказал краевед Алексей Васильев.

В Челябинске в честь Васенко названа улица в центре города. И три мемориальные доски: на вокзале, на улице Могильникова и на улице Васенко. На ней он кстати не жил и не работал.

− На улице Могильникова был дом, где он жил. Его убили на вокзале в мае 1918 года, когда белочехи подняли восстание. Арестовали, потому что все знали, кто он и чем занимается. В 1918 году все руководство большевиков убивали, чтобы подавить восстание, − объяснил Васильев.

В Совете и горкоме партии он даже ночевал на деревянном диване. Последние месяцы жизни Евдоким Васенко посвятил себя партийной работе. В марте 1918 года умерли его жена и сын.

Евдоким Васенко бывало даже спал на работе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БРАТЬЯ ЕЛЬКИНЫ: РЕВОЛЮЦИЮ В СЕМЬЮ ПРИНЕС СТАРШИЙ

Еще одни революционеры – братья Елькины. Принес идеи революции в многодетную семью (детей у Елькиных было 10) старший сын Абрам. Он работал на железной дороге, а именно там получали основные сведения. Под влиянием старшего брата этими мыслями проникся Соломон. Вдвоем они стояли у истоков первой русской революции в Челябинске. Организовали маевку, занимались агитацией и руководили борьбой с черносотенцами – ультраправыми.

− События тоже овеяны мифами и легендами. Советская пропаганда их демонстрирует как кровавую расправу над выступающими за свои права рабочими. Улица Красная и Алое поле в том же 1920 году получили свои названия, как бы в память о событиях 1905 года. Якобы, казаки кроваво разогнали выступающих рабочих. На самом деле никого у нас кроваво не разгоняли. Городской глава Бейвель лично пришел на место событий и сумел убедить рабочих покинуть центр города. Он предложил уйти с манифестацией в сторону депо. Также он смог вразумить казаков, которые следили за порядком. Происходило что-то похожее на то, как сейчас омоновцы стоят в оцеплении, а бастующие устраивают провокации. И один из казаков рабочего нагайкой хлестанул. Видимо до крови. Вот и вся кровь. Этот миф появился для героизации движения большевиков. В плане пиара большевикам равных не было. Я героику не исключаю. Революционеры все были молодыми, горячими, они искренне верили в свое дело, − признается краевед.

Краевед уверен, что Алое поле и улицу Красную назвали так из-за одного побитого мужчины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После событий 1905 года Абрама преследовала полиция. Он уехал сначала в Самару, где вел революционную работу под прозвищем Николай Иванович. Из-за гонений переселился в Париж и там скончался при странных обстоятельствах.

Соломона арестовали в 1908 году и осудили на 6 лет каторги и 12 лет ссылки. После февральской революции он не попал под амнистию и решил бежать в Челябинск. Тут он вместе с мамой руководил типографией, которая осталась им после смерти отца.

− Константин Теплоухов в своих воспоминаниях писал, что в 1917 году в Челябинске было сложное экономическое положение. Тогда была создана комиссия, которая оказывала государственную помощь предпринимателям. На одно из заседаний пришел Соломон Елькин. Он хотел, чтобы комиссия повлияла на рабочих типографии. Они просили больше поднять зарплату. Вот такой борец за права пролетариата, − резюмирует краевед-энтузиаст.

Типография – была очень хорошим бизнесом для революционеров. Можно было подпольно печатать листовки, не опасаясь закрытия. Поэтому Елькины были ценным приобретением для большевиков.

В этом здании была типография Елькиных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− Соломон был активным участником переворота. И когда на юг пошли красные войска, участвовал в боевых действиях. Погиб под городом Бузулук в одном из сражений с белыми, − рассказывает Алексей Васильев.

На доме Елькина, 24 есть две памятные таблички Абраму и Соломону Елькиным. Когда-то братья там снимали квартиру. А вот на здании, где раньше были типография, никаких обозначений нет. Возможно, потому что советская идеология не совпадает с тем, что Елькины были довольно-таки не бедной семьей.

А в этом доме братья Елькины снимали квартиру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На табличках даже написано, как погибли братья Елькины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЦВИЛЛИНГ: ЧЕЛОВЕК НЕОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА ЗАНЯТИЙ

Между современными улицами Цвиллинга и Кирова в доме Карла Маркса, 68 раньше находится кинотеатр «Модерн», который после переименовали в «Луч». Картина с выступающим на его фоне Самуилом Цвиллингом хранится в Челябинском краеведческом музее.

− Когда случилась февральская революция, в кинотеатре заседало офицерское собрание. Принимали решение, поддерживать революцию или нет. А на площади перед зданием собрались солдаты, которые ждали решение офицеров. Среди солдат был Самуил Цвиллинг. Он агитировал за то, чтобы поддержать революцию и требовать этого от офицеров. Этот момент запечатлен на картине Габриэляна «Выступление Цвиллинга С.М. у кинотеатра «Луч» в Челябинске», − рассказывает историю полотна краевед Алексей Васильев.

Раньше в этом здании был кинотеатр, перед которым Цвиллинг в первый раз и выступил. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К слову, на фронт тогда «солдат» Цвиллинг не уехал. Воспользовался тюремной хитростью: натер подмышки и глаза солью и слег с температурой. Возможно, это и позволило ему сделать со временем головокружительную карьеру революционера.

− Цвиллинг был человеком неопределенного рода занятий. Есть мнение, что уголовным элементом. Первый свой срок получил за то, что с сообщником ограбил аптеку своего родственника. А когда тот оказался у них на пути, убили. Цвиллинг отбывал наказание несколько лет, − рассказывает краевед.

Перед революцией он оказался в женой и маленьким сыном в Челябинской области. Они жили в нескольких городах и в итоге остановились в Челябинске. Здесь был сборный пункт солдат, а Цвиллинга тогда мобилизировали.

− Он обладал хорошим красноречием и искусством убеждения. Выступал с пламенными речами в поддержку власти. До смешного доходило. Он в челябинском цирке на площади Революции выступал за деньги с агитационными речами за советскую власть. Он себя позиционировал как солдат. Якобы готов биться за счастье пролетариев до последней капли солдатской крови, − объясняет Алексей Васильев.

В доме на Цвиллинга, 20 он снимал квартиру. Вероятно именно здесь и проходили первые собрания совета. Поэтому и улицу назвали его именем. В Челябинске есть и два памятника этому революционеру: возле кинотеатра Пушкина и у школы №138.

В доме, где раньше жил революционер Цвиллинг, недавно открыли ресторан. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− Из Челябинска он поехал в Петроград на учредительный съезд партии большевиков как депутат от солдат. Оттуда он вернулся в Екатеринбург и там продолжил партийную линию. Когда красные войска пошли на юг сражаться с Дутовым, Цвиллинг был в первых рядах. Есть официальная версия его гибели: Цвиллинг шел с войсками рейдом по степи, казаки заманили его подразделение в ловушку и уничтожили. И другая версия: Цвиллинг ездил по казачьим станицам и собирал брошенное уходящими казаками имущество. Казаки видимо знали и засаду сделали на обоз, а не на боевое подразделение. Говорят, Цвиллинга зарубил Спиридон Бартенев. Что интересно, их сыновья воевали на фронте во время Великой Отечественной войны. В итоге за Родину пошли сражаться потомки и того, и того.

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