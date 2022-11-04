410 лет спустя: в Челябинске показали, как Минин и Пожарский изгнали польских интервентов

В постановке исторического сражения приняли участие около 50 реконструкторов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

410 лет спустя: в Челябинске реконструировали штурм Китай-города ополченцами под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 4 ноября 1612 года. Несмотря на снежную погоду, праздник в парке Гагарина собрал множество зрителей.

В празднике приняли участие около 50 реконструкторов. Все они были облачены в костюмы, сшитые по образцу XVII века. Выступления в формате «живой истории» помогают погрузится в атмосферу тех лет и привлечь внимание к истории России. После зрители смогли поучаствовать в народных забавах, например, перетягивании каната.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сегодня в Челябинске, как и на всей территории России, проходят торжественные и праздничные мероприятия, посвященные памяти о событиях далекого 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от интервентов, — отметила в поздравлении глава города Наталья Котова. — Этот особенный день символизирует собой главные народные ценности — гражданскую свободу, мир и согласие людей разных национальностей и вероисповеданий.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 4 ноября, в рамках празднования Дня народного единства в парке Гагарина также состоялся концерт «Мы вместе». Там же работал пункт приема посылок и писем на передовую для поддержки солдат армии РФ и жителей ДНР и ЛНР. Подарки для военнослужащих также принимали в ТРК «Горки». Возле строящегося кафедрального собора прошел общегородской молебен (о чем просили верующие). А после 18:00 на челябинской телебашне включилась праздничная подсветка: российский триколор, герб и надпись #мывместе. Также сегодня губернатор Алексей Текслер и мэр Наталья Котова побывали в Чебаркульской дивизии, где проходят боевое слаживание мобилизованные. Приехали не с пустыми руками. Рассказываем, что привезли.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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