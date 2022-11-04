Привезли квадрокоптеры, тепловизоры и письма от школьников: Алексей Текслер и Наталья Котова посетили Чебаркульскую дивизию

Фото: правительство Челябинской области

В пятницу, 4 ноября, Алексей Текслер вместе с главой Челябинска Натальей Котовой и руководителем регионального исполкома ОНФ Денисом Рыжим посетил Чебаркульскую танковую дивизию. Они передали военным квадрокоптеры, тепловизоры, телевизоры, саперные лопатки, газовые плитки и баллоны для них. Также мобилизованным привезли письма, рисунки и посылки от челябинских школьников.

— Наша общая задача — обеспечивать ребятам не только достойные условия на время боевого слаживания, но и, как договаривались, помогать ребятам за «ленточкой», — отметил глава региона. — Ряд позиций тяжело купить, но тем не менее мы с этим справляемся, работаем.

На днях оборудование отправят в зону СВО. Фото: правительство Челябинской области

Работа по оснащению оборудованием будет продолжена. Фото: правительство Челябинской области

Сейчас на чебаркульском полигоне проходят боевую подготовку тысячи военнослужащих. На разных участках ведутся занятия по направлениям: тактическая и стрелковая подготовка, штурм зданий, оказание первой помощи и эвакуация раненого, обезвреживание взрывных устройств. Кроме того, мобилизованные осваивают вождение и стрельбу из танка и самоходных артиллерийских установок.

— Сами мобилизованные говорят, что все организовано четко: опытные инструкторы с боевым опытом, оружие и военная техника есть. Учат и специальным навыкам, например, управлять коптерами, — добавил Алексей Текслер.

Алексей Текслер попробовал полевую кухню. Фото: правительство Челябинской области

И пообщался с военными за ужином. Фото: правительство Челябинской области

Начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин отметил, что палаточный лагерь в Чебаркуле — один из лучших по округу:

— Учтены все недоработки, ошибки, которые имели место. Результат — мобилизованные живут в хороших условиях, им есть чем тут заниматься. Все они поедут в зону СВО подготовленные.

Наталья Котова передала рисунки школьников для мобилизованных. Фото: правительство Челябинской области

Все мобилизованные, находящиеся на боевом слаживании в Чебаркуле, даже призванные из других регионов, будут обеспечены теплой одеждой и обувью.

Так как визит состоялся в День народного единства, губернатор поздравил с праздником мобилизованных и всех жителей региона:

— Ребятам, с которыми я сегодня общался, сказал, что сам праздник корнями с народного ополчения Минина и Пожарского, и сейчас похожие времена. Речь идет о защите суверенитета нашей страны. Мы гордимся ребятами, наша задача — сделать все возможное для того, чтобы они были подготовлены к отправке в зону специальной военной операции.

Почти над каждой палаткой реет флаг —районов и городов, воинских соединений. Фото: правительство Челябинской области

Напомним, ровно неделю назад, 28 октября, во всех регионах России, в том числе и в Челябинской области, завершилась частичная мобилизация. Повестки от военкоматов больше приходить не будут. Набирать начнут только добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.

На Южном Урале начали прием заявлений на новую выплату 50 тыс. рублей мобилизованным. Заявку могут подать как сами призванные, так и их жены.

Мобилизованных учат и специальным навыкам, например, управлять квадрокоптерами. Фото: правительство Челябинской области

Сегодня, 4 ноября, в рамках празднования Дня народного единства в парке Гагарина состоялись историческая реконструкция событий 1612 года и концерт «Мы вместе». Там же работал пункт приема посылок и писем на передовую для поддержки солдат армии РФ и жителей ДНР и ЛНР. Подарки для военнослужащих также принимали в ТРК «Горки». Возле строящегося кафедрального собора прошел общегородской молебен (о чем просили верующие). А после 18:00 на челябинской телебашне включится праздничная подсветка: российский триколор, герб и надпись #мывместе.

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

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