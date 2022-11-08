До сих пор в больнице: следователи четвертый день разыскивают пассажира маршрутки, который вытолкнул девочку на остановке в Челябинске

Девочку с травмой головы увезли на скорой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске продолжают поиски пассажира маршрутки, который вытолкнул двух подростков на улицу. После этого 13-летнюю девочку увезли на скорой, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания черепа. Пока свидетели происшествия на остановке оказывали помощь, мужчина пересел в другую маршрутку и скрылся. Как рассказали очевидцы, конфликт разгорелся из-за громкого смеха и разговора.

— Личность мужчины не установлена, он не задержан — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — По факту возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по части 1, статья 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) отделом полиции «Центральный», который и принял заявление.

Мама пострадавшей рассказала, что дочь по-прежнему находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Осложняет все операция, перенесенная девочкой незадолго до рокового случая.

— Вчера провели дополнительное обследование, так как у дочки была операция до случившегося, — рассказала КП-Челябинск мама девочки Наталья. — Сегодня должны прийти ортопеды.

Также мама рассказала, что по горячим следам был задержан подозреваемый, однако пострадавшие его не опознали.

Сейчас этот случай взял на контроль Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному руководителю представить доклад о происшествии.

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