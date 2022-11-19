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ЗДОРОВЬЕ19 ноября 2022 14:52

«Хочешь стать стройной - ешь»: основные правила интервального голодания

Главный диетолог Челябинской области рассказала, как похудеть без вреда для здоровья
Дарья МАРКОВА
Чтобы похудеть нельзя полностью отказываться от еды.

Чтобы похудеть нельзя полностью отказываться от еды.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Влюбиться, решить психологические проблемы или устраивать разгрузочные дни. Все это может помочь похудеть без убивающих желудки диет. О диетах на вине и мясе, интервальном голодании и чуде КП-Челябинск рассказала главный внештатный диетолог Челябинской области Елена Афонина. Публикуем ее мнение:

Интервальное голодание – это не диета

− Существует несколько тысяч диет, начиная водной и заканчивая винной. Но их невозможно соблюдать долго. Поэтому поговорим не о них, а об интервальном голодании.

Интервальное голодание – это не диета, а способ питания, который может помочь снизить вес и положительно повлиять на обмен веществ. Есть два периода: окно голода и окно насыщения. Длительность бывает разная в зависимости от желания и возможностей: 14/10, 16/8, 18/6, 20/4 и даже 24/0 – едим всего один раз. Суть метода в том, чтобы во время голода снижался инсулин и начинал работать глюкагон − гормон, который убирает лишние жиры. Из-за этого организм уничтожает старые и создает новые здоровые клетки. Но обновляться они начинают, если голодать не менее 12 часов и не более трех дней.

Один из вариантов интервального голодания − разгрузочные дни. Человек может пять дней есть, потом день снижать употребление пищи, на следующий день только воду пить, а потом опять пять дней питаться. Разгрузочные дни могут быть не только на воде, но и на кефире, яблоках и даже мясе.

Организму нужно давать отдыхать от бесконечного приема пищи. Мы постоянно жуем, редко бывает промежуток между приемами пищи больше трех часов. Мы не учитываем, что если пьем кофе с молоком, это тоже прием пищи и он разрывает цепочку голода. Интервал необходимо соблюдать вообще без еды. И это должно постепенно становиться образом жизни. Начинаем с 14/10: берем ночной сон, время до него и немного утром. Мы не можем больше 10 часов не есть. Потом до 12 увеличиваем, постепенно можем до 14 растянуть это окно. Допустим, в 18.00 поужинали и в 8.00 позавтракали, это уже 14 часов голода.

Контролировать себя с приемами пищи надо всем. Мы не тратим столько энергии, сколько получаем, все лишнее откладывается в жировую ткань. Организм не может никуда ее деть, если мы пришли на работу, сели перед компьютером, потом − за руль, доехали до дома, а там легли на диван. В наше время при всеобщей доступности разнообразных продуктов надо контролировать свое питание. Допустим, у наших предков красивыми считались упитанные, потому что их мало было. А сейчас таких много, поэтому ценность упитанности уже не такая.

Противопоказания интервального голодания

Интервальное голодание не естественно, поэтому надо к нему аккуратно подходить. Не нужно бросаться резко все менять. Может нарушиться секреция пищеварительных ферментов, возможно поражение слизистой желудка и развитие, допустим, гастрита. Как правило, это возникает у тех, у кого уже есть какая-то предрасположенность. Но если все делать правильно и аккуратно, таких последствий не будет.

Есть четкие противопоказания: заболевания желудочно-кишечного тракта, расстройство пищевого поведения, сахарный диабет первого типа, серьезные проблемы с щитовидной железой. А также запрещено людям младше 18, беременные и кормящим.

Рекомендации по интервальному голоданию и похудению

Важно не завышать требования к себе, а ставить реальные цели. Очень часто мы хотим резко сбросить вес. Это неправильно, нужно понимать, что похудение – постепенный процесс. То, о чем мы говорили, не поможет быстро похудеть.

Да, конечно, если посидеть семь дней на гречке, можно скинуть 5-6 кг, но они точно также вернутся назад. Потому что снижение массы будет не за счет жира, а за счет жидкости, которая в тканях накопилась, и разрушения мышечной массы. Жир сложно убрать, он запасается на черный день. Поэтому происходит еще и обесценивание собственных результатов. Человек снижает вес по чуть-чуть, но стабильно. А хочется больше! И начинается: «Я не могу, у меня не получается».

Сейчас не рекомендуют считать калории. Важнее определить продукты, которые на самом деле нужны. Это овощи, фрукты, белковые продукты, правильные жиры: растительные масла вместо жирных печенок. Нужно избегать фастфуда и полуфабрикатов, именно в них содержится огромное количество вредных жиров, углеводов и соли.

Сбалансированное, умеренное, гипокалорийное питание – лучший способ снизить вес. Если хотите стать стройной, ешьте. Голод не поможет, он тормозит метаболизм. Как только организм начинает голодать, переходить на какие-то суперограничительные диеты, метаболизм моментально замедляется и организм начинает все запасать.

Еще одна рекомендация – пить воду перед едой. Это может повысить метаболизм. И мы очень часто путаем голод и жажду. Воды попили, если есть перестали хотеть, можно не есть. Исключить добавленные сахара, рафинированные углеводы: белый хлеб, макароны и булки. Это все знают, но никто не соблюдает.

В окна приема пищи тоже нужно придерживаться рационального здорового питания. Никто никогда из адептов интервального голодания не скажет, что в окно вы можете съесть полторта, запить сладким кофе и наесться белого хлеба с кучей сыра и масла.

Именно из фруктов, злаков, овощей и мяса максимум полезных веществ можем получить. Говорят, что можно есть все, но под этим всегда подразумевается более правильное и здоровое питание.

Как правильно худеть

Нормальная потеря веса – это 0,5−1% от веса человека в неделю. Чтобы мышцы не разрушались, необходимо потреблять нормальное количество белка в рационе – это 0,8−1 грамм на килограмм массы тела. Если у человека ожирение, на килограмм идеальной массы тела.

И необходимо подключать физическую активность. Мышечная ткань увеличивает энерготраты: чем больше становится мышц, тем легче и проще снижать вес. И с возрастом, после 30 лет, снижаются мышечная масса и метаболизм. Поэтому в возрасте тем более необходимы физические нагрузки.

Физическая активность – это быстрая ходьба, когда ты идешь таким темпом, что можешь говорить, но молчать тебе легче. Из силовых нагрузок –гантели полуторакилограммовые. Ходить по лесу, парку или улице вокруг дома может каждый. В день хотя бы 30 минут.

Чуда, к сожалению, и таблеток волшебных пока нет. Всегда нужно самому работать над собой. Важно понимать, надо оно тебе или нет. Если нет мотивации, это практически нереально. Если девушка влюбилась, легко может снизить вес. А так она может ходить с ним хоть сколько.

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