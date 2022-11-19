«Хочешь стать стройной - ешь»: основные правила интервального голодания

Чтобы похудеть нельзя полностью отказываться от еды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Влюбиться, решить психологические проблемы или устраивать разгрузочные дни. Все это может помочь похудеть без убивающих желудки диет. О диетах на вине и мясе, интервальном голодании и чуде КП-Челябинск рассказала главный внештатный диетолог Челябинской области Елена Афонина. Публикуем ее мнение:

Интервальное голодание – это не диета

− Существует несколько тысяч диет, начиная водной и заканчивая винной. Но их невозможно соблюдать долго. Поэтому поговорим не о них, а об интервальном голодании.

Интервальное голодание – это не диета, а способ питания, который может помочь снизить вес и положительно повлиять на обмен веществ. Есть два периода: окно голода и окно насыщения. Длительность бывает разная в зависимости от желания и возможностей: 14/10, 16/8, 18/6, 20/4 и даже 24/0 – едим всего один раз. Суть метода в том, чтобы во время голода снижался инсулин и начинал работать глюкагон − гормон, который убирает лишние жиры. Из-за этого организм уничтожает старые и создает новые здоровые клетки. Но обновляться они начинают, если голодать не менее 12 часов и не более трех дней.

Один из вариантов интервального голодания − разгрузочные дни. Человек может пять дней есть, потом день снижать употребление пищи, на следующий день только воду пить, а потом опять пять дней питаться. Разгрузочные дни могут быть не только на воде, но и на кефире, яблоках и даже мясе.

Организму нужно давать отдыхать от бесконечного приема пищи. Мы постоянно жуем, редко бывает промежуток между приемами пищи больше трех часов. Мы не учитываем, что если пьем кофе с молоком, это тоже прием пищи и он разрывает цепочку голода. Интервал необходимо соблюдать вообще без еды. И это должно постепенно становиться образом жизни. Начинаем с 14/10: берем ночной сон, время до него и немного утром. Мы не можем больше 10 часов не есть. Потом до 12 увеличиваем, постепенно можем до 14 растянуть это окно. Допустим, в 18.00 поужинали и в 8.00 позавтракали, это уже 14 часов голода.

Контролировать себя с приемами пищи надо всем. Мы не тратим столько энергии, сколько получаем, все лишнее откладывается в жировую ткань. Организм не может никуда ее деть, если мы пришли на работу, сели перед компьютером, потом − за руль, доехали до дома, а там легли на диван. В наше время при всеобщей доступности разнообразных продуктов надо контролировать свое питание. Допустим, у наших предков красивыми считались упитанные, потому что их мало было. А сейчас таких много, поэтому ценность упитанности уже не такая.

Противопоказания интервального голодания

Интервальное голодание не естественно, поэтому надо к нему аккуратно подходить. Не нужно бросаться резко все менять. Может нарушиться секреция пищеварительных ферментов, возможно поражение слизистой желудка и развитие, допустим, гастрита. Как правило, это возникает у тех, у кого уже есть какая-то предрасположенность. Но если все делать правильно и аккуратно, таких последствий не будет.

Есть четкие противопоказания: заболевания желудочно-кишечного тракта, расстройство пищевого поведения, сахарный диабет первого типа, серьезные проблемы с щитовидной железой. А также запрещено людям младше 18, беременные и кормящим.

Рекомендации по интервальному голоданию и похудению

Важно не завышать требования к себе, а ставить реальные цели. Очень часто мы хотим резко сбросить вес. Это неправильно, нужно понимать, что похудение – постепенный процесс. То, о чем мы говорили, не поможет быстро похудеть.

Да, конечно, если посидеть семь дней на гречке, можно скинуть 5-6 кг, но они точно также вернутся назад. Потому что снижение массы будет не за счет жира, а за счет жидкости, которая в тканях накопилась, и разрушения мышечной массы. Жир сложно убрать, он запасается на черный день. Поэтому происходит еще и обесценивание собственных результатов. Человек снижает вес по чуть-чуть, но стабильно. А хочется больше! И начинается: «Я не могу, у меня не получается».

Сейчас не рекомендуют считать калории. Важнее определить продукты, которые на самом деле нужны. Это овощи, фрукты, белковые продукты, правильные жиры: растительные масла вместо жирных печенок. Нужно избегать фастфуда и полуфабрикатов, именно в них содержится огромное количество вредных жиров, углеводов и соли.

Сбалансированное, умеренное, гипокалорийное питание – лучший способ снизить вес. Если хотите стать стройной, ешьте. Голод не поможет, он тормозит метаболизм. Как только организм начинает голодать, переходить на какие-то суперограничительные диеты, метаболизм моментально замедляется и организм начинает все запасать.

Еще одна рекомендация – пить воду перед едой. Это может повысить метаболизм. И мы очень часто путаем голод и жажду. Воды попили, если есть перестали хотеть, можно не есть. Исключить добавленные сахара, рафинированные углеводы: белый хлеб, макароны и булки. Это все знают, но никто не соблюдает.

В окна приема пищи тоже нужно придерживаться рационального здорового питания. Никто никогда из адептов интервального голодания не скажет, что в окно вы можете съесть полторта, запить сладким кофе и наесться белого хлеба с кучей сыра и масла.

Именно из фруктов, злаков, овощей и мяса максимум полезных веществ можем получить. Говорят, что можно есть все, но под этим всегда подразумевается более правильное и здоровое питание.

Как правильно худеть

Нормальная потеря веса – это 0,5−1% от веса человека в неделю. Чтобы мышцы не разрушались, необходимо потреблять нормальное количество белка в рационе – это 0,8−1 грамм на килограмм массы тела. Если у человека ожирение, на килограмм идеальной массы тела.

И необходимо подключать физическую активность. Мышечная ткань увеличивает энерготраты: чем больше становится мышц, тем легче и проще снижать вес. И с возрастом, после 30 лет, снижаются мышечная масса и метаболизм. Поэтому в возрасте тем более необходимы физические нагрузки.

Физическая активность – это быстрая ходьба, когда ты идешь таким темпом, что можешь говорить, но молчать тебе легче. Из силовых нагрузок –гантели полуторакилограммовые. Ходить по лесу, парку или улице вокруг дома может каждый. В день хотя бы 30 минут.

Чуда, к сожалению, и таблеток волшебных пока нет. Всегда нужно самому работать над собой. Важно понимать, надо оно тебе или нет. Если нет мотивации, это практически нереально. Если девушка влюбилась, легко может снизить вес. А так она может ходить с ним хоть сколько.

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