В Челябинске за один вечер собрали на благотворительность более 1,6 миллиона рублей

Ирина Текслер исполнила песню и вручила от своего фонда сертификат на 100 тысяч рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на благотворительном вечере «Добрый сердца» собрали сумму больше, чем в прошлые годы. За несколько часов удалось пополнить копилку на 1,6 миллиона рублей. В поддержку сбора выступили известные артисты и музыканты, а также челябинцы. В их числе творческие номера представили сенатор Маргарита Павлова, министр социальных отношений Ирина Буторина. Впервые на сцену вышла супруга губернатора, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. Не обошлось и без широких жестов на аукционе.

Благотворительный вечер «Добрые сердца» проводится в Челябинске в восьмой раз. Собранные деньги всегда направляются адресно. В этот раз вырученные средства помогут трем детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. У девочки Ани без операции очень высок риск полной потери зрения, а Полине требуется сложная реабилитация. Третий ребенок – из Ясиноватой, подшефного для Челябинской области города. Максим в детстве получил сильный ожог рук и ему тоже требуется операция.

- Так получилось, что все дети талантливые, музыкальные, все играют на фортепьяно. И мы очень рады, что теперь они смогут пройти лечение, - говорит директор фонда «Родная», который организовывает благотворительный вечер, Наталья Баскова. – И знаете, когда есть благотворители – это хорошо. А когда они есть в трудные времена – это сродни подвигу. Это показатель зрелось общества и понимания, что нужно помогать другим.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Особенность благотворительного вечера в творческих номерах от известных людей. В этом году на сцену вышла Ирина Текслер. Она исполнила песню Агузаровой «Верю я» (видео по ссылке).

Ирина Текслер призналась, что перед выступлением было всего две репетиции, а накануне она простыла, что сказалось на связках. Несмотря на это, учредитель фонда не могла не сдержать обещание:

- Я рада, что добрая традиция благотворительных вечеров продолжается. Несмотря на то, что происходит сейчас в стране. Дети, которые нуждаются в помощи, не могут ждать. Я благодарна фонду «Родная», который продолжает находить возможности помогать.

Ирина Текслер подготовила вокальный номер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И сорвала аплодисменты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сцену также выходили сенатор Маргарита Павлова, министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина с коллегами из министерства, уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова, руководитель РМК-арены Николай Сандаков, предприниматель Константин Жаботинский с сыном.

Ирина Буторина и Ирина Скалунова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Танго в исполнении Маргариты Павловой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Николай Сандаков пел душой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Майорова выступила с талантливыми детьми, воспитанниками фонда «Андрюша» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Константин Жаботинский с сыном исполнили песню Газмановых. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не обошлось и без традиционного аукциона. Толстовка с автографами участников шоу «Уральские пельмени» ушла за рекордную сумму – 550 тысяч рублей. Почти полмиллиона выложил за нее не челябинец, а гость вечера – глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по информационной политике Сергей Пахомов. Он приехал на встречу с делегацией из Беларуси, которая на этой неделе работает в Челябинске.

Сергей Пахомов выложил почти полмиллиона за толстовку. Даже артисты «Уральских пельменей» не ожидали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Благотворительный вечер проводится в восьмой раз, а фонд существует еще больше. И я вам скажу, что деньги на благотворительность собираются очень трудно. Нужно достучаться до сердца. Но девиз нашего проекта – «Счастье делиться возможностью». И те, кто уже помогает в сборе средств детям, это счастье почувствовали, - рассказала КП-Челябинск председатель попечительского совета фонда «Родная» Вера Созыкина.

Об этом точно знает директор курорта Uvildy Wellness Clinic Инга Майер. Компания стала главным спонсором вечера.

- Просто бизнес должен иметь потребность помогать, - объясняет предпринимательница.

Кстати, попасть на такой вечер мог любой желающий. Для этого необходимо было сделать первый шаг на пути благотворителя - внести взнос на сумму от 10 тысяч рублей.

Вечер объединил разные фонды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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