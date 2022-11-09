В мире таких людей всего 42: у челябинца выявили редкое генетическое заболевание

Скоро мужчину отправят на лечение в федеральный центр. Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинцу поставили редкий диагноз – болезнь Помпе. В мире таких людей всего 42. У 58-летнего мужчины появились слабость в ногах, подниматься по лестницам стало тяжело, мышцы становились все слабее. С этими симптомами он жил 10 лет и только сейчас решился обратиться к врачам.

Мужчину обследовали в генетической службе Челябинской областной детской клинической больницы. Генетик Татьяна Кашко и невролог Дарья Короткова провели совместный осмотр и заподозрили, что причина недуга в генетике.

− Мы выбрали молекулярно-генетическое исследование, в результате которого выявили мутации в гене GAA, которые приводят к болезни Помпе. Это прогрессирующая и угрожающая жизни поясно-конечностная мышечная дистрофия. Диагноз крайне редкий, − рассказала генетик Татьяна Кашко.

Если болезнь Помпе проявляется в младенчестве, она прогрессирует быстро и может привести к страшным последствиям. А у взрослых заболевание развивается плавно.

− При болезни Помпе в мышцах накапливается избыток гликогена, в результате чего мышцы утрачивают функцию. Постепенно нарастает слабость, приводящая к нарушению ходьбы и потере привычной физической активности, а также развивается дыхательная недостаточность, − объяснила невролог Дарья Короткова.

Скоро мужчину направят в федеральный центр. Там медики оценят его состояние и назначат лечение. В России болезнь Помпе успешно лечат с 2011 года.

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