Усы, лапы и… дым: нейросеть Midjourney показала города Челябинской области в виде котов

Нейросеть показала ярких и необычных котов.

Ни для кого не секрет, что кошки часто копируют поведение своих владельцев. Многие хозяева даже уверены, что и внешне питомцы становятся похожими на них. А если бы домом Барсика или Васьки был целый мегаполис, а семьей – все его жители? С этим вопросом мы обратились к нейросети Midjourney, которая показала, каким котиком был бы Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и другие города Южного Урала.

Кот и пейзажи мегаполиса. Фото: КП-Челябинск

Кот из столицы Южного Урала – это пушистый и мощный зверь. Несмотря на свою брутальность, он не лишен стиля и на шее у него изящно повязан платок, которым и согреться можно, и мордочку прикрыть в случае НМУ. А смога на картинке хватает: поднимается дымный столб и бегут подозрительно серые облака. Живет челябинский котик среди однотипных многоэтажек, над которыми возвышается не то «Сити», не то один из шпилей ЮУрГУ.

Брутальный кот. Фото: КП-Челябинск

Магнитогорск нейросеть видит огромным заводом. Еще бы, ММК – одно из крупнейших производств в Европе. Живущий среди его цехов кот, будто только что вылез из печной трубы. Это поджарый задира, не лишенный обаяния. У него огромные глаза и уши, которые слышат каждую пробегающую по территории мышь.

Не кот, а целый лев! Фото: КП-Челябинск

Горный Златоуст, город мастеров-оружейников, в представлении Midjourney больше похож на сказочное королевство. Уральское Эльдорадо и Китеж-град в одном флаконе. И кот получился под стать этому золотому облику – трясущий роскошной львиной гривой, надменно смотрящий вдаль и балдеющий от своей и окружающей красоты.

Сидит у границы и смотрит. Фото: КП-Челябинск

В этом маленьком степном зверьке, олицетворяющем Троицк, не сразу угадывается кот. Как Троицк со своей самобытной малоэтажной архитектурой похож на добротное село, так и его «аватар» больше напоминает хитрую лисицу. Он притаился у самой границы и с интересом наблюдает за жизнью в Казахстане, готовый в любой момент «сорваться» в путешествие. И разницы между странами он не видит, ведь повсюду его Родина.

Пейзаж как из фантастического фильма. Фото: КП-Челябинск

Ох и мрачен этот кот-Карабаш. Хоть город и изменяется с каждым днем в лучшую сторону, нейросеть представляет его в почти апокалиптичном свете. Его обитатель Васька, с колтунами в шерсти, будто блуждает среди брошенных домов в поисках пропитания. На заднем фоне картины – медная гора с дымящим заводом, у подножия которой простирается выжженная пустыня.

Кыштымский котик Алешенька. Фото: КП-Челябинск

Кыштым Midjourney изобразила в виде малыша, одетого в вязаную кофту. Должно быть, так нейросеть видит знаменитый кыштымский трикотаж. Сидит наш котик у белого красивого храма, ведь ради старинной архитектуры многие и посещают этот живописный город. Но, постойте, верх у капюшона остроконечный, как череп того самого инопланетянина Алешеньки, которого во всем мире знают как «кыштымского карлика». Может, его облик и повлиял на чуть неуклюжего и маленького котенка.

Бахнет? Не должно! Фото: КП-Челябинск

Серый хмурый кот-Озерск восседает на фоне ядерного гриба. Midjourney рассудила: раз город закрытый, то и облик у него должен быть агрессивным, если там атомная промышленность, то и взорваться что-то должно было… Но, кажется, пронесло! Дым здесь все же идет из каких-то строений. Скорее всего, из комбината «Маяк», на страже которого и стоит по струнке наш нейросетевой зверь.

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