Синие тюльпаны и огромные французские розы. Чем удивляют женщин челябинцы?

Цветы абсолютно разные. Фото: Авито.

Перед 8 Марта цветочные магазины пестрят привычными желтыми, розовыми и красными тюльпанами. Согласитесь, хочется почувствовать себя особенной и получить оригинальный букет. Журналист КП-Челябинск посмотрела более сотник объявлений на популярном сайте объявлений и нашла среди них бриллианты среди букетов!

Тюльпан бахромчатый Snow Crystal

Тюльпан бахромчатый Snow Crystal. Фото: Авито

Этот белый красавец внешне похож на пионы. Каждый лепесток украшен ажурной бахромой. Поэтому бутоны выглядят необычно. Так и хочется потрогать!

Правда, найти их в Челябинске нелегко – придется заглянуть не в один цветочный магазин.

Цена в объявлении: 45 рублей

Французские розы

Розы очень большого размера. Фото: Авито

Белые, алые и розовые розы размером с голову! Оригинальные букеты продают и в упаковке, и в шляпных коробках. Продавцы обещают, что они при правильном уходе простоят до двух недель.

Цена в объявлении: 250 рублей

Синие тюльпаны

Есть и необычные цвета. Фото: Авито.

Голубые, темно-фиолетовые и даже черные! Каких только тюльпанов не встретишь в Челябинске. Правда, не все выглядят очаровательны, ведь при покраске страдают и листья – становятся черными.

Цена в объявлении: 90 рублей

Тюльпаны-гиганты

Тюльпаны-гиганты. Фото: Авито.

Эти нежные тюльпаны отличаются от обычных своим размеров. Длина стебля – 75 см, а бутона – 6-8 см. Поставщик говорит, что это самые крупные тюльпаны в городе. К слову, выращивают их в местных теплицах.

Цена в объявлении: 85 рублей

Гигантские розы

Розы размером с человека. Фото: Авито.

Не любите тюльпаны? Предлагают и необычный вариант классики, алых роз. Продавец уверяет, это будет запоминающийся и необычный подарок – эмоции останутся на всю жизнь.

Подобных объявлений много. Меняются только фото, на некоторых из них розы размером с человека.

Цена в объявлении: от 220 до 400 рублей

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