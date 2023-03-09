Бабушка четверых внуков из Челябинска завоевала корону на фестивале красоты и моды в Москве

Назифе (в центре) получила дизайнерскую корону. Фото: Антон Никитин

Жительница Челябинска Назифе Османова завоевала титул «Топ-модель» на фестивале красоты, моды и таланта «Russian Beauty 2023». Назифе участвовала в конкурсе моделей и удивила членов жюри.

− Я завоевала дизайнерскую корону и титул «Топ-модель». А еще мне вручили золотую медаль в честь 85-летия Вячеслава Зайцева и диплом за заслуги в области моды и искусства, − рассказала КП-Челябинск модель.

Назифе (в зеленой короне) на общем фото с историком моды Вячеславом Зайцевым. Фото: Антон Никитин

Назифе начала работать моделью еще в 80-х. Но тогда пришлось забросить это увлечение, нужно было зарабатывать деньги. Она открыла сеть салонов красоты и вместе с мужем занимается бизнесом. А выходные проводит с любимыми внуками – их у нее четверо!

Три года назад женщина решила все-таки отложить дела и вернуться в моделинг. Теперь красавица участвует в модных показах, снимается для зарубежных журналов и собирает награды. Этой осенью она завоевала сразу два титула на конкурсе красоты в Дубае. Но каждый раз радуется успехам, как в первый.

Назифе хотела стать моделью еще в 80-х. Фото: Антон Никитин

− Я даже не могу описать чувства, которые испытывала на сцене. Это счастье, гордость за себя и свой город. Все три дня конкурса я была вне себя от радости, но и волновалась сильно. Меня многие отговаривали, говорили «Зачем тебе надо». Но я не послушала, поехала и оказалась права, − признается Назифе.

А накануне, 1 марта, Назифе с еще двумя красавицами пригласили в программу «Малахов». Там она поделилась своим опытом модели.

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