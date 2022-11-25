Забыла про диабет и садится на шпагат: челябинка похудела на 65 кг после операции на желудке

Анжелика снова полюбила эту жизнь. Фото: Дарья МАРКОВА

Анжелика Спадовеки в 55 лет садится на шпагат, ходит в тренажерный зал и восхищает мужа. А еще год назад даже надеть ботинки для нее было проблемой. За это время она похудела со 140 до 85 килограмм.

− Это платье раньше было футболкой. Я его просто ушила. У меня раньше был 62-64 размер одежды, а теперь 50, − рассказала Анжелика.

Анжелика не рекламирует добавки и не восхваляет фитнес. Похудела она благодаря операции – хирурги удалили ей часть желудка. Уже год женщина живет новой жизнью и с тревогой вспоминает свое состояние до.

В 2005 году Анжелика родила второго ребенка. Но радость быстро сменилась паникой: у женщины обнаружили диабет. Таблетки вскоре перестали помогать, пришлось перейти на инсулин. С каждым днем пациентка становилась все больше и больше и никак не могла это остановить.

− Не могла даже наклониться, чтобы обуться! – вспоминает Анжелика.

До операции и после похудения на 55 кг. Фото: Дарья МАРКОВА

Больше года назад по телевизору женщина увидела передачу об операциях на желудок. Куда обращаться, не знала. Помогли врачи, у которых наблюдалась с диабетом.

− После операции сразу ушли килограмм 10. И я сразу перестала колоть инсулин! Сейчас просто на таблеточках, сахар у меня идеальный. Остальное постепенно уходит. Мне по плану еще килограмм 10−15 надо сбросить, − рассказывает КП-Челябинск Анжелика.

Но одной операции мало. Чтобы не набрать вес обратно, женщина ходит в бассейн и тренажерный зал. Может даже сесть на шпагат! А вот есть может все, что хочется.

− Меня научили правильно кушать и еду с питьем не совмещать. Чай или кофе пью за 30 минут до еды или после. Ем маленькими объемами − 150-200 миллиграмм, но часто. Я себе ни в чем не отказываю. Но многое теперь не хочу, поменялись вкусовые рецепторы. Раньше любила жареные беляшики, а сейчас захожу в кулинарию и понимаю, что ничего не хочу, − поделилась женщина.

Есть и женская радость во всей этой истории – из-за сильного похудения Анжелика полностью поменяла гардероб. Большие штаны поменяла на красивые юбки и платья.

− Муж говорит, что красотка. Он младше меня на восемь лет, гордится мной. И у меня все поменялось. Стала двигаться больше, полюбила жизнь, − признается Анжелика.

Анжелику оперировали в Челябинской областной клинической больнице. Лапароскопическую рукавную резекцию желудка здесь делают как на коммерческой основе, так и по гранту. Но для этого должен быть серьезный диагноз – диабет, как получилось у Анжелики.

Заведующий отделением хирургии №2 ЧОКБ Антон Ефремов. Фото: Дарья МАРКОВА

− К сожалению, для многих наших пациентов операция – это единственный эффективный радикальный способ лечения сахарного диабета. У пациента начинается ремиссия: сахар не повышается и держится в норме, даже если человек питается без ограничений, − рассказал заведующий отделением хирургии №2 ЧОКБ Антон Ефремов

Сложную операцию делают даже без разрезов. Две трети желудка могут удалить через четыре-пять проколов. Из-за этого путь пищи станет короче и углеводов будет всасываться меньше.

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