В Челябинске преподавателя вуза уволили за публикацию интимных фотографий в соцсетях

Сергей Панасенко также является владельцем частного зверинца, работа которого вызывала вопросы у челябинцев. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Преподавателя Южно-Уральского госинститута искусств имени П.И. Чайковского (ЮУрГИИ) Сергея Панасенко уволили с должности за аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы. По данным источника КП-Челябинск, он размещал снимки интимного характера в одной из групп в соцсетях.

Руководство вуза подало заявлению в полицию на Сергея Панасенко за его деятельность. В настоящий момент проводится проверка. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию подтвердили.

— В полиции продолжают устанавливать обстоятельства конфликта, — сообщили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах рассказал КП-Челябинск, что бывший преподаватель тоже написал заявление в полицию. Панасенко заявил, что в вузе якобы есть нарушения строительных и санитарных норм.

Сергей Панасенко оказывается в центре скандала уже не в первый раз. Он несколько лет выставлял в парке Гагарина диких животных для фотосессий. Их привозили в тесных клетках, также у прохожих возникали вопросы к внешнему виду зверей. Глава СКР Александр Бастрыкин даже поручал проводить проверку по этой ситуации. В 2019 году один из питомцев Панасенко – помесь собаки с волком – укусил школьника за бедро. Мать ребенка подала в суд и добилась выплаты компенсации.

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