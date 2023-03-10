Ласковая лайка растопила сердце агрессивной цирковой обезьяны в челябинском приюте: смотрите, как они подружились

Обнимашки и игривые покусывания – так Мартин «целуется» с новой подругой. Фото: приют «Спаси меня»

Шугал животных и людей, а теперь дарит заботу и нежность. Трогательная история, когда злобу вытеснила доброта, произошла в челябинском зооприюте «Спаси меня». Обезьянье сердце агрессивного Мартина смогла растопить хвостатая Карамелька. Японская лайка не побоялась пойти на контакт с озлобленным хулиганом, начала его облизывать и получила обнимашки с «поцелуями» в ответ.

«ИСПУГАЛАСЬ И ДАР РЕЧИ ПОТЕРЯЛА!»

Зарождение удивительной дружбы сняла на видео волонтер приюта. Она проводила уборку в обезьяньем вольере, и вдруг туда умудрилась прошмыгнуть Карамелька – прямиком в лапы агрессивного примата.

– Девушка испугалась и дар речи потеряла! Ведь у обезьяны клыки больше, чем у собаки. Насильно ее выдергивать от Мартина было опасно, он мог кинуться. Его сторонились и животные, и сотрудники, – рассказал КП-Челябинск Карен Даллакян.

Но хулиган приятно удивил – впервые сменила гнев на милость. Мартин на облизывания Карамельки ответил нежностью. Начал ее обнимать, строить рожицы, попискивать от радости, игриво прикусывая новую подругу – так обезьяны целуются, отметил ветврач.

Мартин заскучал без подруги, а Карамелька наелась и довольно зевает. Фото: приют «Спаси меня»

С тех пор их выпускают друг к друг в гости, пока проводят уборку. Дружба только крепнет. Обезьяна стала заниматься поиском насекомых в шерсти лайки – это уже знак уважения, объясняет руководитель приюта. Мартин принял подругу и таким образом показывает, что она «своя».

СТАЛ КУСАЧИМ ОТ ЖИЗНИ ЦИРКОВОЙ

Агрессивным Мартин стал от непростой жизни. Ему выпала доля цирковой обезьяны. Под куполом шадринского шапито он оттрубил долгих 7 лет, а потом начал яро защищать личные границы. Циркачи были вынуждены отказаться от буяна, и больше двух лет назад он оказался в приюте «Спаси меня». Там он начал успокаиваться – понял, что опасности больше нет.

В этих глазах – вся боль циркового прошлого. Фото: приют «Спаси меня»

– Его держали в клетке, потом надевали ошейник, цирковую одежду и отправляли выступать на сцену. Обезьяны сначала это терпят, затем дают отпор, – рассказывает Даллакян. – Животные эти стайные, а Мартин в приюте один. Вот и начинает заводить друзей из тех, кто есть, тянется к Карамельке. Соскучился по ласке, мы же его не целуем, на руки не берем.

У КАРАМЕЛЬКИ – ВАЖНАЯ МИССИЯ

Это с лихвой восполняет Карамелька. Ее подарили внучке Карена, а потом решили – пусть живет в приюте. Воспитанная в окружении детей собака агрессии не проявляет, любвеобильна, всех лижет и выполняет важную миссию – социализирует животных, с этим никакой человек не справится, объясняет ветврач.

Любвеобильная лайка скрашивает одиночество постояльцев приюта. Фото: приют «Спаси меня»

Прежде чем сдружиться с Мартином, Карамелька уже успела подарить ласку дикой кошке семейства каракал. Такие неожиданные союзы в приюте уже не редкость. Собака Плюша тренировала тигра Гектора, которого прошлым летом отправили в Хабаровск, – заставляла будущую легенду двигаться. Даже когда тот вымахал, дружба детства не прекратилась.

А кошка Мила и вовсе усыновила суриката Гуффи. Хотя в дикой природе они были бы врагами.

Беда объединяет всех животных, говорит руководитель приюта. Попали они туда из-за печальных обстоятельств, понимают, что в одной лодке. Потому забывают про агрессию, не калечат друг друга и живут в ладу.

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