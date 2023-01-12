Еще может оставить след в истории: челябинец спас от холодной смерти полуслепого краснокнижного орлана на трассе

Один глаз у редкого орлана-белохвоста совсем не видит, и он не может летать. Фото: Карен Даллакян

Слепой, замерзший и обессиливший. Таким на трассе в Челябинской области нашли орлана. Причем непростого. Краснокнижного. Мимо птицы не смог проехать молодой парень. Обеспокоенный житель Челябинска тут же принялся трезвонить зоозащитникам. Оперативно подключились представители госструктур. Несмотря на новогодние праздники. Представителя исчезающего вида спасли 8 января. В регион как раз нагрянули морозы.

С тех пор пернатый на передержке в приюте «Спаси меня». Состояние тяжелое, говорят специалисты. Неужели, редкий хищник больше не махнет крылом?

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ КРАСНОКНИЖНАЯ ПТИЦА НЕ ПРОПАЛА ПОЧЕМ ЗРЯ»

– Это жертва морозов, – объяснил руководитель зооприюта Карен Даллакян на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Оказалось, в плен холоду попал краснокнижный орлан-белохвост. В нашей области встречается нередко. Зимой он обычно мигрирует в теплые края. Но травма не дала улететь дальше трассы на границе с Курганской областью.

– Полузамерзшего и полуслепого привезли. Один глаз у птицы не видит. Она была истощена. Долго голодала и мороз добил. Состояние тяжелое, – сожалеет ветврач.

Для хищного орлана зрение – оружие номер один. Он охотится на озерную рыбу. Ее ведь надо разглядеть в воде. А сейчас бедолага даже не может есть сам. Пищу подносят к клюву пинцетом. Причем со стороны слепого глаза. От людей спасенный шарахается.

И летать толком не может. Пытается взмыть в вольере и ударяется со стороны незрячего глаза. Пока пернатый на карантине. Специалисты делают анализы. Уже сейчас понятно, что в дикой природе ему больше не помахать крыльями. Однако, это не конец.

Травмированный орлан способен не только выжить, но еще и оставить след в истории. Если попадет в спеццентр, отмечает Даллакян. Его туда может определить Росприроднадзор для участия в программе по сохранению исчезающих видов.

– Хочется, чтобы краснокнижная птица не пропала почем зря. И была полезна. Хоть и слепой, он может дать потомство, – надеется специалист. – Для него могут создать пару. И птенцов потом выпустить в дикую природу.

Спасением хищник обязан молодому челябинцу. В морозное воскресенье он подобрал его на трассе. И сразу позвонил в фонд спасения животных «Спаси меня». Там его проинструктировали – дали контакты природоохранного ведомства. Праздники, кто ж трубку-то возьмет, подумал парень. Но к удивлению ответил дежурный. Специалисты Росприроднадзора тут же выехали. И вместе с неравнодушным челябинцем и его мамой передали птицу Даллакяну.

Именно так и нужно поступать в подобных ситуациях, подчеркивает ветврач. Оперативно и в связке со специалистами. А истощенный орлан-белохвост потихоньку приходит в себя. Кивает мощным клювом. По-птичьи говорит добродушным южноуральцам «спасибо».

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Челябинский ветврач Карен Даллакян спас краснокнижных орлов. Пернатые калеки на воле бы не выжили. Однажды он также он помог стрижу.

Спасали птиц и полицейские. Из беды в Челябинской области выручили лебедя. Он примерз ко льду на озере. Как и другого символа верности. Птица сильно пострадала, защищая потомство. Лебедя с раненой лапкой спасали в челябинских садах.

Выхаживали челябинцы и других пернатых. Подобрали на зимней дороге вороненка с раненым крылом и выхаживали его в теплице на огороде.

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