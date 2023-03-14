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Общество14 марта 2023 8:00

Зима вернулась? Смотрим, как челябинцы переживают весенний снегопад

Челябинск накрыл сильный снегопад
Дарья МАРКОВА
Собаки в восторге, а вот хозяева во время прогулки немного промокли.

Собаки в восторге, а вот хозяева во время прогулки немного промокли.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня утром жителей Челябинска ждал сюрприз – на деревьях, машинах и лавочках осели крупные хлопья снега. А на дорогах и тротуарах образовалась каша.

Из-за теплой погоды на улице очень приятно.

Из-за теплой погоды на улице очень приятно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наш фотограф прогулялся по заснеженному городу и снял, как челябинцы переживают весенний снегопад. Многие уже оценили красоту и наслаждаются летящими хлопьями.

Снег прекратится только завтра.

Снег прекратится только завтра.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, утром на дорогах собрались пробки по 10 баллов. А челябинский аэропорт и вовсе был вынужден приостановить свою работу: обледенела взлетно-посадочная полоса.

Город превратился в снежную сказку.

Город превратился в снежную сказку.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Доехать до работы было непросто.

Доехать до работы было непросто.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снег не прекращается и сейчас.

Снег не прекращается и сейчас.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снег удивил даже птиц.

Снег удивил даже птиц.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А на дорогах каша.

А на дорогах каша.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дворникам сегодня придется несладко.

Дворникам сегодня придется несладко.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зима не дает о себе забыть.

Зима не дает о себе забыть.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снег не успевают убирать.

Снег не успевают убирать.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня еще можно насладиться снегом.

Сегодня еще можно насладиться снегом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мокрый снег очень тяжелый.

Мокрый снег очень тяжелый.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снег радует не всех.

Снег радует не всех.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А ведь недавно нам обещали +8!

А ведь недавно нам обещали +8!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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