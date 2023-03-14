Зима вернулась? Смотрим, как челябинцы переживают весенний снегопад

Собаки в восторге, а вот хозяева во время прогулки немного промокли. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня утром жителей Челябинска ждал сюрприз – на деревьях, машинах и лавочках осели крупные хлопья снега. А на дорогах и тротуарах образовалась каша.

Из-за теплой погоды на улице очень приятно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наш фотограф прогулялся по заснеженному городу и снял, как челябинцы переживают весенний снегопад. Многие уже оценили красоту и наслаждаются летящими хлопьями.

Снег прекратится только завтра. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, утром на дорогах собрались пробки по 10 баллов. А челябинский аэропорт и вовсе был вынужден приостановить свою работу: обледенела взлетно-посадочная полоса.

Город превратился в снежную сказку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Доехать до работы было непросто. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снег не прекращается и сейчас. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снег удивил даже птиц. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А на дорогах каша. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дворникам сегодня придется несладко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зима не дает о себе забыть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снег не успевают убирать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня еще можно насладиться снегом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мокрый снег очень тяжелый. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снег радует не всех. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А ведь недавно нам обещали +8! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима взяла реванш: Челябинск 14 марта утопает в снегу

Уличные музыканты в варежках и подростки в кепках: как челябинцы пережили морозный понедельник

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru