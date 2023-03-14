Зима вернулась? Смотрим, как челябинцы переживают весенний снегопад

Собаки в восторге, а вот хозяева во время прогулки немного промокли.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня утром жителей Челябинска ждал сюрприз – на деревьях, машинах и лавочках осели крупные хлопья снега. А на дорогах и тротуарах образовалась каша.
Из-за теплой погоды на улице очень приятно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Наш фотограф прогулялся по заснеженному городу и снял, как челябинцы переживают весенний снегопад. Многие уже оценили красоту и наслаждаются летящими хлопьями.
Снег прекратится только завтра.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Напомним, утром на дорогах собрались пробки по 10 баллов. А челябинский аэропорт и вовсе был вынужден приостановить свою работу: обледенела взлетно-посадочная полоса.
Город превратился в снежную сказку.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Доехать до работы было непросто.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Снег не прекращается и сейчас.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Снег удивил даже птиц.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А на дорогах каша.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Дворникам сегодня придется несладко.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Зима не дает о себе забыть.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Снег не успевают убирать.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня еще можно насладиться снегом.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Мокрый снег очень тяжелый.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Снег радует не всех.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А ведь недавно нам обещали +8!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зима взяла реванш: Челябинск 14 марта утопает в снегу
Уличные музыканты в варежках и подростки в кепках: как челябинцы пережили морозный понедельник
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru