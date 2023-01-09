Уличные музыканты в варежках и подростки в кепках: как челябинцы пережили морозный понедельник

Детям холода не помеха. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В первый рабочий день 2023 года в Челябинск нагрянули морозы. Лютый холод пронизывает: варежки, шарфы, пуховики и даже шуршащие штаны из детства не помогают!

В школах отменили занятия, цены на такси взлетели. Утром было -26, ощущалось как -32 градуса. Днем стало немного теплее и наш фотограф прогулялся по замерзшему центру Челябинска. Как оказалось, жители города не боятся таких «аномальных» морозов!

Студентам пришлось ехать в вузы и колледжи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уличные музыканты приспособились играть в рукавицах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вот гитаристке пришлось надеть перчатки с обрезанными пальчиками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А за ручки можно подержаться и в варежках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подростки надевают модные кепки, несмотря на лютые морозы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы утепляются. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Доставщикам сегодня пришлось несладко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зато никаких очередей на горках! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вот работники и рады бы оказаться в тепле. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зима на картинке и в жизни разная. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общественный транспорт ходил почти по расписанию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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