Уличные музыканты в варежках и подростки в кепках: как челябинцы пережили морозный понедельник

Детям холода не помеха.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В первый рабочий день 2023 года в Челябинск нагрянули морозы. Лютый холод пронизывает: варежки, шарфы, пуховики и даже шуршащие штаны из детства не помогают!
В школах отменили занятия, цены на такси взлетели. Утром было -26, ощущалось как -32 градуса. Днем стало немного теплее и наш фотограф прогулялся по замерзшему центру Челябинска. Как оказалось, жители города не боятся таких «аномальных» морозов!
Студентам пришлось ехать в вузы и колледжи.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Уличные музыканты приспособились играть в рукавицах.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А вот гитаристке пришлось надеть перчатки с обрезанными пальчиками.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А за ручки можно подержаться и в варежках.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Подростки надевают модные кепки, несмотря на лютые морозы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинцы утепляются.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Доставщикам сегодня пришлось несладко.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Зато никаких очередей на горках!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А вот работники и рады бы оказаться в тепле.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Зима на картинке и в жизни разная.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Общественный транспорт ходил почти по расписанию.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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