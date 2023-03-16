«Вы в своем уме? Я ребенка потерял!»: отец утонувшей девочки чуть не заплакал на суде против директора термального комплекса

Мужчина рассказал подробности трагедии в термальном комплексе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Еткульском районе Челябинской области начался суд над бывшим директором термального курорта «Баден-Баден». Елену Аббасову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности — 23 февраля прошлого года в термах погибла 11-летняя девочка. Школьница зацепилась волосами за металлический диск на дне джакузи и утонула.

Первое заседание получилось чересчур напряженным и эмоциональным. Адвокат Аббасовой жестко наседал на отца девочки и выводил его на эмоции. Рассказываем, что произошло сегодня в Еткульском суде.

Родители подали иск на 6 миллионов рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НЕ ЗАХОТЕЛА В ХАМАМ, ОСТАЛАСЬ ОДНА В ДЖАКУЗИ

Как все произошло в тот злополучный день, рассказал папа девочки. По его словам, 23 февраля 2022 года у них с супругой выпал совместной выходной, и они решили поехать в термы вместе с единственной дочерью. Первый час отдыха прошел хорошо: семья поплавала в крытых и уличных бассейнах, а потом вместе сели в джакузи. Спустя несколько минут, решили пойти в хамам.

— Дочь не захотела идти в хамам, попросилась остаться в джакузи, — вспоминает отец. — Я разрешил и сказал, чтобы она никуда не уходила. Девочка всегда была послушной, плюс занималась плаванием. Да и воды в джакузи было по пояс, не было повода для переживания.

Супруги буквально на пять минут сходили в хамам, который буквально в пяти метрах от ванной, а когда вернулись, девочку в джакузи не застали. Смутило лишь то, что рядом оставались ее тапочки. Отец заглянул в джакузи, но из-за бурлящих пузырей ничего не увидел. Он побежал искать дочь по другим бассейнам, потом и на улицу, но Лизы нигде не было .

Семью возмутило, что в термах было лишь два спасателя и ни одного медика Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДВА СПАСАТЕЛЯ НА ВЕСЬ КОМПЛЕКС, И ТЕ — СТАЖЕРЫ

По словам матери, в какой-то момент один спасатель подошел к другому, и тот спешно начал что-то делать с пультом от джакузи. Тогда они и почувствовали неладное. Отец вернулся к бассейну и увидел сквозь пузырьки розовый цвет — это был купальник Лизы. Оказалось, что девочка занырнула на дно джакузи, зацепилась за люк, через который проходят пузыри, и не смогла выбраться.

— Я взял ее, попытался поднять, но голову потянуло вниз. Я так понял, что она волосами зацепилась. В итоге дернул за волосы и вытащил ее. Потом, когда воду слили, я увидел клочок волос, застрявший в люке, — рассказывает отец.

Лиза уже была без сознания. На помощь прибежал один из отдыхающих парней. Медиков в термальном комплексе не оказалось, а спасатели были стажерами, и ничего не могли сделать.

Кстати, на три бассейна их было двое. И это при том, что 23 февраля в комплексе было больше народу, чем в обычный будний день.

Обвинение считает, что директор комплекса должна была позаботиться о наличии медиков и спасателей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парень начал делать искусственное дыхание, и спустя какое-то время сказал отцу, что девочка, похоже, умерла. Сотрудники комплекса вызвали скорую помощь, которая приехала примерно через 20 минут. Медики попытались привести ребенка в чувства, но ничего не помогло. Они констатировали смерть.

В суде мама погибшей девочки даже не могла говорить и отвечать на вопросы. На заседании просто зачитали ее показания: «Мы виноваты, что не уберегли нашу дочь, но вина также лежит и на администрации комплекса. Они должны исключать возможность причинения вреда».

Это подчеркивает и отец. По его словам, та поездка в «Баден-Баден» была далеко не первой, и раньше там было гораздо больше спасателей. Мужчина рассказал, что сотрудники строго следили за соблюдением правил и следили, если видели нарушения. А в этот раз он увидел лишь «одного спасателя, и тот сидел в телефоне ковырялся».

По словам матери девочки, их не просили убирать волосы и все посетители в бассейне были без шапочек. Замечаний по этому поводу никому не делали.

«ВЫ В СВОЕМ УМЕ? Я РЕБЕНКА ПОТЕРЯЛ!»

Адвокат Елены Аббасовой начал задавать вопросы отцу, и тут градус заседания начал заметно расти. На многие из них мужчина отвечал «не помню», и адвокат словно подстегивал его.

— А имя свое помните? — так звучал один из вопросов.

В какой-то момент завязалась перепалка, вмешиваться пришлось судье. Буквально через мгновение, после очередного вопроса, отец не выдержал:

— Вы выводите меня на эмоции, вы в своем уме? Я ребенка потерял!

После этих слов в суде объявили перерыв.

Адвокат повздорил с отцом девочки во время заседания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Через 10 минут заседание возобновилось. Из слов отца выяснилось, что руководство «Баден-Бадена» возместило семье затраты на похороны девочки, но никаких извинений никто не приносил. Вместе с супругой они подали иск на общую сумму 6 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.

КТО ВИНОВАТ?

Крайней во всей этой истории сделали Елену Аббасову — на тот момент женщина была руководителем комплекса. Гособвинение считает, что именно она должна была позаботиться о том, чтобы в термах работало исправное оборудование, а также поставить на смену больше квалифицированных спасателей и бригаду медиков. Невыполнение этих моментов и повлекло за собой трагедию.

После трагедии женщина больше не является руководителем комплекса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В суде Аббасова заявила, что свою вину не признает. При этом давать показания пока отказалась, вопросов родителям не задавала, и во всем соглашалась со своим адвокатом. На заседании также должны были опросить свидетелей, но они не явились. В связи с этим суд назначил очередное слушание через неделю, 23 марта.

Бывшему директору грозит 6 лет лишения свободы и 500 рублей штрафа по ст. 238 ч. 2 п. в УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

На следующем заседании планируют допросить свидетелей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, в тот день в «Баден-Бадене» было особенно много людей из-за праздника. Но никто сразу и не заметил, что ребенок лежит на дне, из-за пузырьков в джакузи. Спасатели не успели вовремя прийти на помощь. Позже оказалось, что они недостаточно квалифицированы, большинство из них просто стажеры.

После трагедии курорт закрыли на две недели, но позже суд разрешил им работать. Владельцы якобы устранили нарушения, которые выявила прокуратура во время проверки.

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