Гнойный хирург из Челябинска принял экстренные роды у непонимающей по-русски женщины

Малыш родился здоровым. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области.

Не знающая русского языка иностранка, хирург и гинеколог встретились в отделении гнойной хирургии, чтобы помочь появиться на свет одному малышу. И все получилось! Как так произошло?

Утром в воскресенье беременная женщина почувствовала сильную боль в животе. Пришла в ближайшую больницу – ГКБ №5. Сотрудники приемного покоя осмотрели ее и поняли, что она уже в родах!

Роженица не учете по беременности не состояла, да и гражданство у нее не российское. Но малыша это не интересовало, даже скорую не дождался, родился в обычной больнице – в отделении гнойной хирургии.

− Я присутствовал на двух родах до этого, поэтому опыт был. Паники не было, я вызвал нашего гинеколога на подмогу. Выяснили, что женщина в родах и быстро подготовили место, чтобы их принять, − рассказал гнойный хирург Станислав Шаров, которому пришлось принимать роды.

Врачи очень переживали за малыша. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области.

Помогала врачу гинеколог Елена Шульга. Впервые за долгое время ей пригодился опыт с интернатуры в роддоме.

− Я переживала за малыша, чтобы он родился живым и здоровым. Самой большой трудностью был языковой барьер – пациентка совсем не понимала по-русски, приходилось все объяснять жестами. Но всё прошло хорошо и быстро, − делится гинеколог.

А тут как раз и скорая приехала. На ней малыша и мамочку отправили в роддом.

Ребеночек родился здоровым. Но врачи говорят, что это исключение. Во время беременности важно наблюдаться у специалистов, чтобы вовремя выявить возможные патологии и устранить их.

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