Раздавило мангалом: в Челябинске двухлетнему ребенку чудом спасли пальчики

Операция длилась несколько часов. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

Двухлетнего Артема взяли с собой на дачу родственники. Мальчишка играл и бегал по двору. Взрослые были рядом, приглядывали. Но все-таки не уследили. Рядом опрокинулся мангал и упал прямо на руку малыша. Как итог: кости сломаны, а пальцы почти отрублены.

Родные сразу привезли мальчика в больницу рядом с домом. Там ему оказали первую помощь. Но травмы были очень серьезные, решили вести в экстренный приемный покой челябинской областной детской клинической больницы.

Теперь мальчик снова может шевелить пальчиками. Фото: пресс-служба ЧОДКБ, Егор Ивлев.

Там мальчишку сразу увезли на операцию. Ночью на протяжении нескольких часов хирурги-травматологи спасали кисть ребенка. Сначала вычищали из раны попавший туда щебень, уголь и мусор. А потом собирали все переломы и сшивали кожу.

− Ребенок поступил с очень большим отеком и с выраженными гематомами. Флегмону, гнойное воспаление, кисти удалось предотвратить, а пальцы спасти, − рассказала хирург отделения ортопедии и травматологии ЧОДКБ Юлия Шекунова.

Теперь малыш снова может шевелить пальчиками. О произошедшем ему напоминают только шрамы.

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