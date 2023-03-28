«Осталась голая кость»: челябинские хирурги восстановили волосы ребенку, с которого почти сняли скальп собаки

Операцию провели в областной детской клинической больнице. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской областной детской клинической операции провели сложную операцию – ребенку восстановили потерянные волосы. Хирурги рассказали, как мальчишка потерял волосы и как сложно было их вернуть.

Несколько лет назад на Максима напали бездомные собаки. Они покусали ребенка так сильно, что почти сняли скальп с головы. А потом было долгое лечение в отделении гнойной хирургии областной детской больницы.

– Была полностью содрана кожа головы, практически не было надкостницы. Осталась голая кость, пришлось удалять кортикальную пластинку и наращивать грануляциями, – отметил заведующий отделением гнойной хирургии Михаил Погорелов.

Из-за нападения собак у мальчика развилась большая посттравматическая алопеция. На некоторых участках головы просто перестали расти волосы.

Волосы уже растут. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

Хирурги решились провести редкую сложную косметическую операцию – эспандерную пластику. Под кожу вшивают специальный эспандер, похожий на маленькую грелку. Две недели его накачивают физраствором, это раздувает его и растягивает кожу головы. Потом уже проводят вторую операцию – работают с самой алопецией.

– Из растянутой кожи выкраивается специальный лоскут, который полностью закрывает дефект. Это сложная и кропотливая операция, – уточнил хирург Михаил Васильевич.

Операция длилась почти три часа.

Недавно мальчика выписали домой. У него на голове снова начали расти волосы.

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