Как мужчина, ранивший конвоира в Челябинской области, пронес заточку в суд

Мужчина напал на полицейских после оглашения приговора. Фото: СУ СКР по Челябинской области

В Челябинской области 40-летний Павел Волосов после оглашения приговора напал на конвоира и порезал его заточкой прямо в суде. Остановить его удалось только выстрелом в ногу. Один из сотрудников полиции находится в тяжелом состоянии. Многие южноуральцы задались вопросом: а как он вообще пронес заточку в суд? КП-Челябинск пообщалась с источниками в правоохранительных органах, которые рассказали, что могло произойти.

Поскольку подсудимый около года провел в СИЗО (его задержали в ноябре 2021 и поместили под стражу), за это время он мог смастерить заточку. По словам нашего собеседника, заточку мужчина мог протащить в суд, привязав ее, например, к ноге. По инструкции конвоиры должны досматривать подсудимых, но не всегда получается сделать это досконально.

— При хорошем досмотре спрятать заточку практически невозможно, но на деле жесткий досмотр — это редкость. Заточка имеет плоскую форму, ее можно легко привязать к телу так, что при поверхностном досмотре ничего не найдется, — рассказал источник.

По словам нашего информатора, на бумаге инструкция для конвоиров выглядит очень хорошо, риски ЧП там минимизированы. Но это работает только при идеальных условиях, а на практике бывает всякое: иногда конвоиров не хватает, иногда процессы начинаются раньше. Поэтому приходится пренебрегать некоторыми правилами.

— Ну представьте, четыре конвоира привозят 15 человек в суд. Нужно каждого отдельно досмотреть и увести, а тем временем, судебный процесс уже должен начаться. Если делать все по инструкции, заседания будут растягиваться не на день и не на два, поэтому и возникают мелкие огрехи. Обвинять в этом конвоиров — сомнительно, ведь они тоже становятся заложниками ситуации, когда их торопят, — добавил источник.

Бывает и такое, что в суде находятся всего пять конвоиров, а одновременно идут четыре процесса. При таких условиях соблюсти инструкцию никак не получится, здесь работает элементарная математика: на одного подсудимого должно быть минимум два конвоира.

Станет ли случившееся ЧП толчком для каких-то реформ, пока неизвестно, но в ГУ МВД России по Челябинской области уже выясняют обстоятельства нападения. Так что проверки грядут наверняка.

Напомним, 15 декабря в карабашском суде 40-летний Павел Волосов напал на конвоира. Ему вынесли приговор за убийство тещи, после этого мужчина попросился в туалет. Сделав свои дела, он выскочил и с заточкой бросился на полицейского, а затем и на второго. Сотрудники попытались утихомирить Волосова, но он смог вырваться из судебного помещения в коридор. Только там ему выстрелили в ногу, чтобы остановить.

В итоге сильно пострадал один из конвоиров, он до сих пор находится в тяжелом состоянии в областной больнице. Волосову с огнестрельным ранением оказали помощь, в лечении он не нуждается. Теперь ему придется отвечать не только за убйиство тещи, но и за нападение на сотрудников органов, а также побег из суда.

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