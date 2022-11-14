«Берегите кости смолоду»: челябинские врачи поставили на ноги молодых пациентов с застарелыми травмами

Пока Андрей ходит, опираясь на костыли. Фото: Дарья МАРКОВА

Шел, поскользнулся упал и через несколько лет попал на операционный стол. Такие истории нередкость в отделении травматологии Челябинской областной клинической больницы. В палатах оказываются не только пенсионеры, у которых более хрупкие кости, но и молодые люди, которые вовремя не обратили внимание на травму.

Кость ломила так, что пальцы немели

Андрей Батраков из деревни Баландино умело заматывает травмированную ногу эластичным бинтом и гуляет по коридору больницы на костылях. Сейчас он бережет ноги – дома обещает много не работать по хозяйству. А несколько лет назад осторожности не хватило:

− Оступился и ногу подвернул. Она опухла, сгибать тяжело было, садиться − неприятно. В больницу решил не обращаться, просто перебинтовал сам. Я с деревни, у нас скотина – ее надо кормить, − рассказывает Андрей.

Через несколько лет мужчина поменял работу. Носил тяжести, нагрузки стало больше. Со временем нога снова начала болеть.

Андрей уже соскучился по жене и дому. Фото: Дарья МАРКОВА

− Кость ломила так, что пальцы немели. Обратился к врачу. Сначала не могли найти причину. Потом на МРТ в Магнитогорск отправили, оно показало, что мениск порвал. Во время операции узнали, что связка порвана – она попала промеж дисков. Вырезали ее, − вспоминает пациент.

По квоте Андрей Батраков попал в отделение травматологии Челябинской областной клинической больницы. Тут ему сделали пластику передней крестообразной связки колена. Взяли кусочек связки из лодыжки и пересадили на место разрыва.

На днях Андрея отпустят домой. Там он обещает себя беречь – тем более хозяйство стало поменьше: от семи коров осталось только три. За ними и за курицами сейчас присматривает супруга Андрея.

− Жена на днях едет на операцию с глазом. Сейчас мы два калеки будем дома, − смеется Андрей. − Сына вызываем помогать, у нас дети в городе работают.

Ноги заматывает, чтобы не пострадали вены. Фото: Дарья МАРКОВА

Привычка падать на колени

Анастасия Трушина, в отличие от своего товарища по травме, уже бегает по коридору без костылей. Ей прооперировали колено три дня назад, а травмировала она его 10 лет назад.

− Поскользнулась, сильно упала на колени. У меня вообще привычка падать на колени и ударяться обо все. Недавно они начали щелкать и болеть. Сделали МРТ: на обоих коленях были разрывы менисков. Нужно было делать артроскопию, − вспоминает Анастасия.

Анастасии прооперировали уже два колена. Фото: Дарья МАРКОВА

Полгода назад женщине прооперировали левое колено. А в прошлый четверг – правое. В воскресенье она уже гуляла по коридору. А сегодня по ней и не скажешь, что пару дней назад перенесла такую операцию.

− Врач если что помогает, подсказывает. После первой операции у меня коленка отекала, он дистанционно помог с лечением и все прошло. На вторую операцию решилась сразу. Потому что есть опасность, что потом нужно будет заменять сустав или произойдет разрыв связок. Берегите кости смолоду, − смеется Анастасия.

Врач помогал даже дистанционно. Фото: Дарья МАРКОВА

Лучше обращаться сразу

Лечением этих пациентов занимался молодой травматолог-ортопед Рустам Ахметьянов. Он работает в отделении травматологии ЧОКБ. За год здесь проводят около тысячи эндопротезирований и столько же артроскопических операций.

− Чаще всего обращаются со спортивными травмами: повреждение менисков, крестообразных и боковых связок, хрящей. Травмы застарелые, из-за этого появляется артроз. Это все связано с суставами. Когда травма превращается в заболевание, проводится эндопротезированная операция, − рассказывает врач.

Травматолог-ортопед Рустам Ахметьянов в операционной. Фото: Дарья МАРКОВА

Такую травму можно получить как и в быту, просто упав, так и в спорте. Это может быть фитнес или футбол, горные лыжи, сноуборд и боевые единоборства.

− Один из частых недочетов в диагностике – позднее обращение к врачу и несвоевременное проведение МРТ. Так обычная травма перерастает в застарелую. Лечить и оперировать застарелую травму тяжелее, реабилитация дольше. Лучше обращаться сразу, − добавил Рустам Ахметьянов.

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