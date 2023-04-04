Школьники из села Челябинской области собрали посылку военным, чтобы поддержать одноклассника, у которого мобилизовали отца

Завуч сельской школы привезла носки и письма от своих детей. Фото: Ольга ЩАПИНА

Читатели «Комсомольской правды» продолжают нести посылки военным в редакцию, не смотря на то, что в Челябинской области появилось огромное количество волонтерских движений.

Так, чтобы передать небольшую, но очень ценную и теплую посылку, в «Комсомолку» приехала завуч школы села Алабуга Красноармейского района Надежда Кузнецова. В коробке все те же вязаные носки, средства гигиены, натуральный мед, и, конечно, письма от ребят.

— Посоветовали обратиться в «Комсомолку», когда у нас на районе еще не было пункта приема, — рассказывает Надежда Кузнецова. — Три девочки из класса связали носки, присоединились и просто жители села, узнали, что собираем, и стали подходить. Бабушка одна принесла мед, купили зубную пасту. Также относим посылки в район — уже отдали 8 посылок.

Завуч Алабугской школы призналась, у ее ученика мобилизовали отца, и дети решили написать еще и письма, чтобы поддержать товарища:

— Дети пишут, чтобы бойцы возвращались домой живыми и невредимыми, благодарят, рисуют. У нас у мальчика одного папа после мобилизации был в отпуске, говорит: «а можно я тоже буду писать?» Дети у нас неравнодушные.

Редакция «Комсомольской правды — Челябинск» осенью 2022 года организовала акцию «Носки солдату» и отправила гуманитарную помощь на Донбасс. Десятки людей приходили с собственными историями, как потеряли сына и хотят помочь тем, кто служит сейчас, что хотят поддержать бойцов морально. С тех пор в каждом районе области появились свои общественные организации, волонтеры, которые собирают и отправляют гуманитарные грузы, но «Комсомолка» по-прежнему ассоциируется с помощью мобилизованным теплыми вещами, и люди продолжают идти в редакцию.

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