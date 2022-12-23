Устарели морально и технически: в администрации Челябинска объяснили замену фонарей на Кировке и их необычный наклон

Новогоднее оформление Челябинска никогда не обходится без критики. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Жители Челябинска начали выкладывать в социальные сети покосившиеся под тяжестью праздничной иллюминации фонари. Освещение недавно заменили, однако у людей возникло много вопросов. Многим нравился внешний вид старых опор, да и стояли они ровнее. В администрации рассказали «КП-Челябинск», почему решили обновить освещение и когда будут исправлять наклон.

Старые опоры начали менять в конце ноября. Администрация установили 90 новых светильников. Какое-то время они стояли рядом со старым освещением и у жителей была возможность сравнить.

— Чем не понравились фонари под старину?

— Как хотите, а а мне старые больше нравились, — комментировали работу челябинцы.

В комитете дорожного хозяйства ответили, что старые оставлять уже было нельзя.

— Опоры были установлены ориентировочно в 2002 году, изготовлены из стали и имели износ, требующий их замены, — аргументировали чиновники.

Новые опоры сделаны из того же материала, а внешний вид — дело вкуса. К тому же, они более экономичные и позволяют спрятать коммуникации. Фонари 20-летней давности устарели морально и технически.

Челябинцы сравнивают старые и новые фонари. Фото: Сергей Белковский.

— Ведутся работы по замене опор наружного освещения на новые опоры с энергосберегающими светодиодными светильниками для бесперебойной и надежной работы, повышения светотехнических параметров с учетом возможности размещения коммуникаций подземным способом.

Также журналисту КП-Челябинск уточнили, что дизайн согласован управлением по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, а их конструкция позволяет и в дальнейшем размещать провода под землей.

По поводу подозрительного наклона фонарей нам ответили, что корректировка освещения пройдет до конца декабря.

— В настоящее время ведутся работы по монтажу линии освещения, в том числе ее корректировке, которые планируется завершить до конца года.

Любое нововведение со стороны праздничного оформления города вызывает бурное обсуждение со стороны жителей. Так, в этом году на набережной установили необычную металлическую елку, а на Кировке огромную луну. Год назад к Новому году впервые сделали световой потолок, который подвергся критике из-за массивных бетонных опор.

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