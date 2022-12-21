«Как турецкий ятаган»: новые фонари на Кировке в Челябинске накренились под тяжестью праздничной иллюминации

Опоры наклонились под весом гирлянд. Фото: соцсети.

Челябинцы начали выкладывать в соцсети фотографии новых фонарей на пешеходной Кировке. Старые опоры в конце ноября заменили. На 90 светильников городская администрация потратила 36 млн рублей. Через какое-то время начались работы по установке светопотолка.

В течение нескольких дней гирлянды развешивали, закрепляя провода на новых фонарях. Видимо, опоры не выдержали такого объема и согнулись. Жители, которые ждут, чтобы оценить красоту нового новогоднего оформления, начали выкладывать в соцсети фотографии и задавать вопросы.

— Скажите это так и должно быть? Что новые опоры как турецкий ятаган, — пишет Александр Ганжара. — Вы поменяли опоры из каслинского литья на китайскую дешевку, неужели эту работу оплатят?

— Каждый год я рыдал, глядя на склад железобетона на Кировке, — пишет в своем блоге челябинец Денис Ни. — В идеале все должно висеть на тросовых растяжках. Теперь решили сделать именно так, и получилось здорово! Но теперь я снова рыдаю, причем от безысходности. Посмотрите, они закрепили все тросы на фонарные столбы. И они все изогнулись.

Некоторое время старые и новые фонари горели одновременно, пока шла работа по замене. Сравнение челябинцев оказалось не в пользу новинок.

— Чем не понравились фонари под старину? — пишет Сергей Белковский. — Но теперь на Кировке их заменяют на такие. Чем они лучше? Или тут не это главное?

Старые опоры (слева) челябинцам нравятся больше. Фото: Сергей Белковский.

— Как хотите, а мне старые больше нравились. И опоры были основательнее, хоть, и пониже. Зря поменяли, — делится мнением в «Живом журнале» @lengvizd.

Вопросы жителей мы переадресовали пресс-службе администрации Челябинска. После получения ответов, обязательно их опубликуем.

Ране у челябинцев возникали вопросы к арт-объектам на Кировке: вокруг «нулевой версты» поставили загадочные деревья серебристого цвета, похожие на рога. А входа «Челябинск-Сити» теперь красуются два больших елочных шара.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На площади Революции полным ходом идет строительство ледового городка. В этом году все скульптуры объединяет тема «Ледяной аквариум»: жителей встретят русалочки, морские коньки, пираты и дельфины.

Открытие состоится в понедельник, 26 декабря, в 18:00. После официальной программы детей и их родителей будет ждать еще одно шоу: «Новогодние приключения в аквариуме» в «Добрый понедельник».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru