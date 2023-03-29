Опухоль размером с кулак росла на кости южноуральца 10 лет. Как ее удаляли?

За лечение Петра взялись только в одной больнице. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

Петр Щеголев из Копейска участвует в мотогонках не первый год. Но недавно от них пришлось отказаться – молодой мужчина не мог согнуть одну из ног. Под коленом у него 10 лет росла большая опухоль – экзостаз – состоит из костно-хрящевой ткани.

Нарост на кости увеличивался постепенно, все больше пережимая артерии и сосуды. Недавно опухоль доросла до размера кулака – 6 на 6 сантиметром. Нога начала сильно отекать и болеть. Молодой активный парень не мог пройти даже сто метров! Если бы так продолжалось дальше, Петр мог потерять ногу из-за проблем с кровоснабжением.

Парень обращался в разные больницы. Но оперировать его решились только в Челябинской областной клинической больнице. Ведь одних травматологов бы не хватило, пришлось подключаться и сосудистым хирургам.

Опухоль успела вырасти до больших размеров. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

Операцию провели в несколько этапов. Сосудистые хирурги заменили задействованный участок артерии. Уже потом травматологи под контролем рентген-установки разбили опухоль на несколько кусочков и удалили их с кости.

– Для этого была задействована подкожная вена со второй ноги и имплантирована вместо подколенной артерии в зоне, где было костно-хрящевое образование. Поэтому сейчас пациент может передвигаться. Его нога адекватно кровоснабжается, там нет образований, а сосуды полноценно кровоснабжают конечность, – отметил врач отделения сердечно-сосудистой хирургии областной больницы Георгий Трейгер.

Со дня операции прошло четыре дня, и пациент уже сам ходит по коридору. На днях его выпишут, скоро Петр сможет вернуться к любимым тренировкам по мотогонкам.

– Я уже почувствовал улучшение. Самое главное, что моя большая проблема десятилетия позади, – рассказал журналистам Петр Щеголев.

Петру повезло, что его вовремя прооперировали. Если запустить ситуацию, опухоль может «пережать» сосуды и ограничить кровоснабжение конечности. То есть он мог потерять ногу.

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