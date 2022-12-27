Замерзли, а зайти некуда: власти Челябинска объяснили, почему не работают точки питания на модной набережной

Зимой точек притяжения стало меньше Фото: Юлия РЕУТОВА

Модной и красивой набережной в Челябинске могут позавидовать жители других городов. Южноуральцы мечтали о ней давно. Зимой здесь жизнь не останавливается. Возле Арт-сквера с большой детской площадкой установили световые скульптуры. Только гулять на набережной можно недолго. Все точки питания с согревающим чаем, кофе, перекусом наглухо закрыты, а на улице все-таки минусовая температура. Так почему челябинцев погрузили в суровую действительность и «как в Москве» снова не получилось?

— Ходила вечером после работы фотографировать светящихся мишек на набережной. Пока ждала мужа, так замерзла!!! И зайти некуда, — жалуется челябинка Ирина.

— Дети просятся в Арт-сквер. Они бегают — им жарко. А мы мерзнем и кофе не попить, — жалуется Петр. — После прогулки хочется угостить детей пиццей или хот-догами, а рядом только дорогой ресторан. До Кировки или Гастропарка идти далековато.

Даже «оставшиеся в живых» киоски закрыты на перерыв Фото: Юлия РЕУТОВА

— В сосновом бору на озере Еловом в будний зимний день проще найти перекус и горячий чай, чем на набережной Челябинска в пятницу, — пишет жительница Челябинска Юлия.

В пресс-службе администрации города журналисту КП-Челябинск ответили, что из 9 киосков в аренде всего 2. Остальные ждут арендаторов.

— Киоски теплые, аренда недорогая — маленький стоит 3-4 тыс. в месяц, — объяснили в мэрии. — По вопросам аренды киосков нужно обращаться в МУП «Геоцентр».

Во время прогулки порой не хватает перекуса Фото: Юлия РЕУТОВА

Правда, почему киосками занимается «Геоцентр», который больше отвечает за дороги, а не, например, МКУ «Городская среда», мы так и не смогли понять.

Отметим, что еще прошлой зимой челябинский девелопер Денис Ни говорил о необходимости проработки в общественных пространствах так называемых «зимних сценариев».

— Летних сценариев использования набережной тьма — от открытого театра до качелей. А из зимних, 3-4 месяца в году, — только металлическое ограждение, к которому можно прилипнуть как в детстве языком и все. Обратите внимание, когда публике демонстрируют красивые картинки это всегда летние сценарии. Эффективность инвестиций в общественные пространства — это частное от деления потраченных средств на их посещаемость. Нет зимних сценариев — минус 50% к эффективности бюджетных инвестиций.

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