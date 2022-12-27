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Общество26 декабря 2022 22:00

Замерзли, а зайти некуда: власти Челябинска объяснили, почему не работают точки питания на модной набережной

Горожане жалуются, что во время прогулки зимой негде согреться
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Зимой точек притяжения стало меньше

Зимой точек притяжения стало меньше

Фото: Юлия РЕУТОВА

Модной и красивой набережной в Челябинске могут позавидовать жители других городов. Южноуральцы мечтали о ней давно. Зимой здесь жизнь не останавливается. Возле Арт-сквера с большой детской площадкой установили световые скульптуры. Только гулять на набережной можно недолго. Все точки питания с согревающим чаем, кофе, перекусом наглухо закрыты, а на улице все-таки минусовая температура. Так почему челябинцев погрузили в суровую действительность и «как в Москве» снова не получилось?

— Ходила вечером после работы фотографировать светящихся мишек на набережной. Пока ждала мужа, так замерзла!!! И зайти некуда, — жалуется челябинка Ирина.

— Дети просятся в Арт-сквер. Они бегают — им жарко. А мы мерзнем и кофе не попить, — жалуется Петр. — После прогулки хочется угостить детей пиццей или хот-догами, а рядом только дорогой ресторан. До Кировки или Гастропарка идти далековато.

Даже «оставшиеся в живых» киоски закрыты на перерыв

Даже «оставшиеся в живых» киоски закрыты на перерыв

Фото: Юлия РЕУТОВА

— В сосновом бору на озере Еловом в будний зимний день проще найти перекус и горячий чай, чем на набережной Челябинска в пятницу, — пишет жительница Челябинска Юлия.

В пресс-службе администрации города журналисту КП-Челябинск ответили, что из 9 киосков в аренде всего 2. Остальные ждут арендаторов.

— Киоски теплые, аренда недорогая — маленький стоит 3-4 тыс. в месяц, — объяснили в мэрии. — По вопросам аренды киосков нужно обращаться в МУП «Геоцентр».

Во время прогулки порой не хватает перекуса

Во время прогулки порой не хватает перекуса

Фото: Юлия РЕУТОВА

Правда, почему киосками занимается «Геоцентр», который больше отвечает за дороги, а не, например, МКУ «Городская среда», мы так и не смогли понять.

Отметим, что еще прошлой зимой челябинский девелопер Денис Ни говорил о необходимости проработки в общественных пространствах так называемых «зимних сценариев».

— Летних сценариев использования набережной тьма — от открытого театра до качелей. А из зимних, 3-4 месяца в году, — только металлическое ограждение, к которому можно прилипнуть как в детстве языком и все. Обратите внимание, когда публике демонстрируют красивые картинки это всегда летние сценарии. Эффективность инвестиций в общественные пространства — это частное от деления потраченных средств на их посещаемость. Нет зимних сценариев — минус 50% к эффективности бюджетных инвестиций.

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