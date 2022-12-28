«Им бы жить и растить детей»: дочь солдата из Челябинска собрала подарки для мобилизованных

Роза Ивановна была ребенком, когда началась Великая Отечественная война. Фото: Дарья МАРКОВА

Розе Ивановне из Челябинска 85 лет. Малышкой она пережила Великую Отечественную войну. И до сих пор помнит голодное время после. Поэтому с особой трогательностью собирала и передавала посылки для мобилизованных южноуральцев в рамках акции «Новогодний подарок солдату».

Когда Розе было три года, началась война. Папа не стал дожидаться повестки – сам пошел в военкомат. А мама в 26 лет осталась в Челябинске с двумя маленькими детьми и беременная.

− Я всю войну прожила в Челябинске. У нас тоже были воздушные тревоги, окна были заклеены, одеялами их закрывали. Иногда маму выпускали с завода только раз в неделю. Когда третья девочка у нас родилась, бабушка носила ее на проходную. Там была отдельная комната для кормящих матерей. Кормили и уходили делать снаряды, − вспоминает Роза Ивановна.

Отец Розы Ивановны стал офицером и вернулся домой. Несмотря на тяжелое ранение, дошел до Германии. Но домой «сувениров» не привез − говорил, примета такая была: чужое возьмешь, умрешь на следующий день.

Прошли годы, а Роза Ивановна все еще с содроганием и болью вспоминает те времена. Поэтому, когда увидела акцию «Новогодний подарок солдату», сразу решила поучаствовать. Купила теплые и обычные носки, шарфы, балаклаву, чай и сладости.

− Если не будем им помогать, будем жить так же, как я в детстве. Думаю, что каждый обязан что-то отправить, − рассказала женщина.

Кроме нужных вещей Роза Ивановна вложила трогательное письмо.

Публикуем отрывок из него:

− Дорогие мои, я, наверное, как никто понимаю ваши трудные военные будни. Я – дочь офицера, участника Великой Отечественной войны. Ребенком пережила это, знаю и голод, и холод, и страх. Мне уже 85 лет, поэтому сердце так болит за вас – молодых, которым не воевать, а жить бы, любить, растить детей! Но я верю, что мы опять победим и вы вернетесь. Берегите себя! Всех обнимаю.

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