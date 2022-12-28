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Общество28 декабря 2022 6:01

«Им бы жить и растить детей»: дочь солдата из Челябинска собрала подарки для мобилизованных

Дочь офицера подготовила два подарка для мобилизованных южноуральцев
Алиса КОТЕНОК
Роза Ивановна была ребенком, когда началась Великая Отечественная война.

Роза Ивановна была ребенком, когда началась Великая Отечественная война.

Фото: Дарья МАРКОВА

Розе Ивановне из Челябинска 85 лет. Малышкой она пережила Великую Отечественную войну. И до сих пор помнит голодное время после. Поэтому с особой трогательностью собирала и передавала посылки для мобилизованных южноуральцев в рамках акции «Новогодний подарок солдату».

Когда Розе было три года, началась война. Папа не стал дожидаться повестки – сам пошел в военкомат. А мама в 26 лет осталась в Челябинске с двумя маленькими детьми и беременная.

− Я всю войну прожила в Челябинске. У нас тоже были воздушные тревоги, окна были заклеены, одеялами их закрывали. Иногда маму выпускали с завода только раз в неделю. Когда третья девочка у нас родилась, бабушка носила ее на проходную. Там была отдельная комната для кормящих матерей. Кормили и уходили делать снаряды, − вспоминает Роза Ивановна.

Отец Розы Ивановны стал офицером и вернулся домой. Несмотря на тяжелое ранение, дошел до Германии. Но домой «сувениров» не привез − говорил, примета такая была: чужое возьмешь, умрешь на следующий день.

Прошли годы, а Роза Ивановна все еще с содроганием и болью вспоминает те времена. Поэтому, когда увидела акцию «Новогодний подарок солдату», сразу решила поучаствовать. Купила теплые и обычные носки, шарфы, балаклаву, чай и сладости.

− Если не будем им помогать, будем жить так же, как я в детстве. Думаю, что каждый обязан что-то отправить, − рассказала женщина.

Кроме нужных вещей Роза Ивановна вложила трогательное письмо.

Публикуем отрывок из него:

− Дорогие мои, я, наверное, как никто понимаю ваши трудные военные будни. Я – дочь офицера, участника Великой Отечественной войны. Ребенком пережила это, знаю и голод, и холод, и страх. Мне уже 85 лет, поэтому сердце так болит за вас – молодых, которым не воевать, а жить бы, любить, растить детей! Но я верю, что мы опять победим и вы вернетесь. Берегите себя! Всех обнимаю.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯАкция Новогодний подарок солдату