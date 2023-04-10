Разбили окно и забросили коктейль Молотова: поджигателей администрации Бакала отправили за решетку на 19 лет

Фото: УФСБ по Челябинской области, google.com/maps

Центральный окружной военный суд, расположенный в Екатеринбурге, вынес приговор поджигателям администрации города Бакала. Их признали виновными в теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

— Виновные ранее изучали ресурсы радикальных интернет-сообществ, в которых получили инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, использованные ими в качестве учебного пособия при подготовке к террористическому акту, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Напомним, все произошло ночью 11 октября прошлого года. Двое мужчин разбили окно первого этажа и закинули коктейль Молотова в администрацию. Охранник оперативно отреагировал и сам все потушил до приезда пожарных.

Мужчин задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из ГУ МВД региона. Сами они вину признали частично. Первоначально дело было заведено по статье «Уничтожение или повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ), потом его переквалифицировали на «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ). Все это время обвиняемые провели в СИЗО. Как оказалось, поджигатели в свое время сами были при погонах.

— Суд приговорил каждого к лишению свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением специальных званий «старший сержант полиции в отставке» и «старшина внутренней службы в отставке». Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима, — уточнили в УФСБ.

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