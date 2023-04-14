Михаил Юревич: где сейчас живет экс-губернатор Челябинской области

Точного местоположения Юревича никто из правоохранителей не знает Фото: "КП" Архив

В марте 2017 года следственный комитет завел уголовное дело на бывшего главу Челябинской области Михаила Юревича. Его подозревали в получении взятки от министра здравоохранения Виталия Тесленко в 2012-м. Вот только когда появилось дело, Юревича в России не было: он лечился в Израиле. И с того момента в нашей стране он так и не появился.

В 2017 году Юревича вызывали на допросы к следователю трижды. Ему инкриминировали две уголовные статьи — за взяточничество на 26 млн рублей и за подстрекательство в клевете. По версии следствия, бывший глава региона подговорил первого вице-губернатора Олега Грачева распространить клевету о председателе челябинского областного суда Федоре Вяткине.

В суд экс-губернатор так и не явился: сначала он сам объявил, что находится в Израиле. А через месяц его адвокат сообщил, что Юревич обследуется у онкогематолога в Лондоне: такие врачи занимаются злокачественными заболеваниями крови. Примечательно, что обе страны, в которых проходил лечение бывший чиновник, неохотно выдают людей для экстрадиции.

Чем сейчас занимается бывший чиновник, остается только догадываться Фото: "КП" Архив

Спецслужбы обыскали особняк Юревича в челябинском поселке Тарасовка, где, по словам адвоката, политик не жил с 2014 года. А затем объявили его в международный розыск. Это значит, что как только Юревич пересекает границу с Россией, его тут же должны отвезти на допрос.

Летом квартиры, землю, парковочное место и банковские счета Михаила Юревича арестовали. А через несколько месяцев появилась информация, что экс-губернатор перевел акции «Макфы» на Кипр.

Полгода о Юревиче ничего не было слышно, пока в апреле 2018 один из телеграм-каналов не опубликовал 50-секундное видео. На нем бывший политик в спортивных шортах и майке довольно бодро подтягивался на турнике, а за кадром звучала английская речь. При этом адвокат Игорь Трунов опроверг, что это видео новое:

— Это из архива видео, с тех времен, когда Михаил Валериевич активно занимался хоккеем. Еще есть видео, как он с тяжелым весом приседает. Вытащили архивные кадры, чтобы навести тень на плетень. Сейчас дела обстоят совершенно иначе. Болезнь органов кровообращения — явление тяжелое, человека изнуряет.

Еще через год, в 2019, появилось видео уже в другом телеграм-канале: там бывший губернатор подтягивался с гирей в спортзале, а потом улыбался и махал в камеру. Сомнений в том, что это видео новое, ни у кого не оставалось. В кадре Юревич продемонстрировал хорошую форму, но был с щетиной, взъерошенными волосами и вялой походкой.

После этого в течение 4 лет о Юревиче не было слышно: ни его адвокат, ни сам политик не появлялись в поле зрения с этой темой. «Комсомольская правда» решила выяснить у Игоря Трунова, как сейчас дела у бывшего губернатора и что там происходит с уголовным делом. Но адвокат Михаила Юревича, не дослушав вопрос журналиста, сбросил трубку и заблокировал номер телефона.

Можно только догадываться, где сейчас находится бывший губернатор региона. Скорее всего, все так же в Англии. Запрос о том, в каком состоянии сейчас дело Юревича, редакция отправила в федеральный Следственный комитет, но на момент публикации ответа не было.

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