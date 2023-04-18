Осколки из глаза доставали 6 часов: двое мужчин выжили после взрыва в шахте под Челябинском

Об Андрее в больнице заботилась жена Юлия. Фото: Вадим АРХИПОВ

Из-за взрыва в шахте под Челябинском пострадали двое молодых мужчин. Больше месяца врачи боролись за их жизни и здоровье: вытаскивали из глаз мелкую крошку, проводили многочасовые операции и пытались вернуть слух. Андрей Копенкин теперь видит только очертания и цвета, а его спаситель Виктор Багинский очень плохо слышит.

Оглохли и ослепли из-за взрыва

6 марта проходчики Андрей Копенкин и Виктор спустились в шахту, а вот выбрались с трудом. Во время закладывания взрывчатки что-то пошло не так – она сработала раньше времени.

– Нас откинуло взрывной волной. Слава богу, не завалило. Я сразу понял, что произошло. Витя дозвался до меня, что тоже живой. Он видел одним глазом, помог мне подняться, и мы пошли в сторону выхода. Прошли по прямой, а потом в специальной клети нас подняли. Наверху нас встретили, сразу в медпункт и скорую помощь, – вспоминает Андрей.

Поддержка жен сейчас особенно важна Виктору и Андрею. Фото: Вадим АРХИПОВ

А вот его друг Виктор понял все не сразу:

– После взрыва поднялся, немного пришел в себя и начал искать Андрея. По дороге к выходу уже стало доходить, что это взрыв был.

Мужчины отмечают, что наверху взрыв, скорее всего, даже не слышали – он произошел на глубине 800 метров под землей.

Спецодежда шахтерам не помогла: каски разлетелись, а перчатки не уберегли руки – сейчас на них красные следы от разорвавшейся породы.

Ставили диагнозы всей дежурной бригадой

В родном городе раненым мужчинам помочь не смогли – поэтому уже ночью их привезли в экстренный приемный покой Челябинской областной клинической больницы. К их лечению пришлось подключиться почти всей бригаде дежурных медиков.

– Два шахтера поступили к нам с разрывной травмой в крайне тяжелом состоянии. Благодаря возможностям областной больницы, диагностика была проведена в течение часа, были определены уровни травм и их тяжесть. В течение двух суток стабилизировали их состояние, – рассказывает ведущий реаниматолог ЧОКБ Леонард Плоткин.

Ведущий реаниматолог ЧОКБ Леонард Плоткин. Фото: Вадим АРХИПОВ

Сначала пациентами занимались челюстно-лицевые и нейрохирурги, а также ЛОР-врачи. У каждого из парней собрался свой список диагнозов и последствий. Перелом основания черепа, вдавленный перелом лицевого скелета, ушиб головного мозга, контузия, а еще серьезные проблемы со слухом и зрением.

– Когда в первый раз их увидела, это было страшно. У Вити были перебинтованы голова и один глаз. У Андрея были перебинтованы оба глаза. Он был весь черный – в ожогах, камнях, руки зеленые, забинтованные, глаз не видно было, – с ужасом вспоминает жена Андрея Юлия Сарайкина.

О состоянии мужа сразу после взрыва вспоминает и Лилия, жена Виктора:

– У него были серьезные травмы: открытая черепно-мозговая травма, обе барабанные перепонки нарушены, в одном глазу – осколки.

Виктор очнулся первый и помог выйти другу. Фото: Вадим АРХИПОВ

Видел только свет

Именно из отделения офтальмологии шахтеров и выписывают домой. Здесь спасли то, что, казалось бы, уже не спасти. Андрею провели три операции, а Виктору две. Сейчас об этом напоминает немного потерянный взгляд парней и «коллекция» бронзовой крошки и прозрачных осколочков кварцита.

Андрей поступил в больницу со слепотой обоих глаз – сильно пострадали глазные яблоки. Кроме ожога, внутри было много малюсеньких осколков.

– После того происшествия я ничего не видел, только немножко свет, когда светили фонариком. Хирурги говорили: пока глаз видит свет, есть шансы. На них и надеялись, – признается Андрей.

– Один глаз сразу был бесперспективный – полное размозжение глазного яблока. Наша задача была в том, чтобы не допустить полной слепоты на единственном перспективном глазу. Парень молодой, нужно было не оставить его в полной темноте до конца жизни, – подчеркивает руководитель офтальмологического центра областной больницы Андрей Кузнецов.

Руководитель офтальмологического центра областной больницы Андрей Кузнецов. Фото: Вадим АРХИПОВ

Первым делом удалили все осколочки камней, которые остались после первичной хирургической обработки. Даже специальный вакуумный нож не везде мог справиться, тогда в руки брали специальные ножницы.

– Вся полость глаза была заполнена неоднородной массой: кровью, воспалительным инфильтратом и инородными телами. Нам удалось расправить сетчатку, удалить шесть инородных тел из глаза. Операция длилась шесть часов, и это только на одном глазном яблоке! – добавляет Андрей Кузнецов.

А сделать это было непросто. Ведь кварцит прозрачный и в сгустках крови его не было видно. Хирургам приходилось ориентироваться на данные МРТ.

У Виктора дела обстоят лучше – у него поврежден только один глаз. Из него вытащили два осколочка и расправили поврежденную сетчатку.

Осколки кварцита и бронзы, которые вытащили из глаз Андрея и Виктора. Фото: Вадим АРХИПОВ

А что сейчас?

Сегодня и Виктор, и Андрей смогли нас увидеть. Правда, по разному. Андрею восстановили зрение до 10% – теперь у него есть предметное зрение, мужчина сможет приспособиться к жизни.

– Теперь вижу силуэт человека, цвета, но лицо не могу разобрать, четкости нет, – признается Андрей Копенкин.

У Виктора поврежденный глаз видит тоже на 10%, но, скорее всего, сможет еще чуть-чуть восстановиться. Но, если со зрением у Виктора порядок, то со слухом пока что беда. До молодого мужчины после взрыва нужно докричаться, чтобы поговорить.

– Жаль, что происходят такие несчастные случаи. Но, к сожалению, от них никто не застрахован, – отмечает Лилия Багинская.

Андрей теперь видит только очертания и цвета. Фото: Вадим АРХИПОВ

То, что Андрей и Виктор остались живы, уже огромное счастье. Ведь от ударной волны могли повредиться внутренние органы. А это уже очень серьезно.

Сейчас мужчины сами ходят и могут делать привычные вещи. А летом им еще предстоит долгий курс реабилитации и операции в ЛОР-отделении.

Кто виноват в произошедшем говорить пока рано. Сейчас проводится проверка.

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