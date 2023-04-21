Квартал рядом с аквапарком в Челябинске застроят высотками

Первые две башни в районе "Трактора" уже достраивают. Фото: Алена МЫЗГИНА

На Северо-западе возле ледовой арены «Трактор» и будущего аквапарка вырастут новые высотки. За участок 29 микрорайона взялись три девелопера – «Весна», «Трест Магнитострой» и White group (бывший «Икар»). Рассказываем и показываем, что там будет.

Как рассказала на форуме «Будущее города» генеральный директор девелоперской компании «Весна» Екатерина Цветкова, эта территория – последний значимый пустырь в городе:

— Ответственность настолько высока, что прямо чувствуешь ее на своих плечах. Что ты там построишь, какие идеи заложишь в развитие территории – на это будут смотреть два следующих поколения.

Территория в границах 250-летия Челябинска, Братьев Кашириных, Салавата Юлаева и Академика Макеева обустраивается в рамках комплексного развития территории. По словам Екатерины Цветковой, в проекте задействовали трех девелоперов. На всех – 375 тыс. кв. метров жилья, а с коммерцией – все полмиллиона. Жить в этом квартале смогут еще 15 тысяч челябинцев.

Стройка на территории уже идет. В 2021 году мы писали о планах на этот участок и о его непростой и скандальной судьбе. Ранее там уже возвели ЖК «Олимп», ЖК «Макеев», тогда же «Трест Магнитострой» рассказывали о планах возвести там ЖК «Видный». А уже сегодня на участке высятся две «свечки», смотрящие на «Трактор».

Так две первых свечки ЖК "Видный" должны выглядеть по проекту. Фото: жк-видный.рф

Во время презентации Екатерина Цветкова показала план застройки 29 микрорайона. По договору КРТ, который еще не подписан, все застройщики должны завершить строительство к марту 2029 года.

«Весна» будет строить на двух площадках. Первая – на углу рядом с будущим аквапарком «Большая вода» со стороны Салавата Юлаева и Братьев Кашириных.

— Здесь будет три интересных архитектурных объекта разной этажности – 17, 23 и 31. Будут использованы принципы закрытой территории во дворах и доступной вокруг. Хорошо там будет, — говорит Екатерина Цветкова.

Екатерина Цветкова. Фото: "Деловой квартал".

Зайти на этот участок застройщик планирует уже в этом году, а завершить, как сообщила КП-Челябинск Цветкова, к 2026 году. Всего здесь возведут 40 тыс. кв. метров жилья.

Еще один «кусок» «Весна» будет застраивать в центре квартала. На территории в 4 га построят 67,4 тыс. кв. метров жилья.

Фото: предоставлено девелоперской компанией "Весна".

— Центральный участок — более приватный. Мы решили, что пора расширять границы и выходить за рамки Челябинской области. Поэтому объявили конкурс среди федеральных и даже одно международное архитектурное бюро участвует. Сейчас проходят первые презентации в формате скетча. Скоро проведем презентацию, чтобы показать жилье, которое предлагают строить мэтры, — говорит Екатерина Цветкова.

Строить в центре начнут в 2025 году, а к 2028 году обещают завершить проект.

Сухой пляж, бассейны на крыше: челябинский аквапарк «Большая вода» построят к концу 2025 года

«Перешли на турецкие и китайские горки»: строительство аквапарка в Челябинске подорожало с 2 до 5,2 млрд рублей

Что построят на Северо-Западе Челябинска рядом с аквапарком

Фото: предоставлено девелоперской компанией "Весна".

Фото: предоставлено девелоперской компанией "Весна".

Фото: предоставлено девелоперской компанией "Весна".

Фото: предоставлено девелоперской компанией "Весна".

Фото: предоставлено девелоперской компанией "Весна".