Сухой пляж, бассейны на крыше: челябинский аквапарк «Большая вода» построят к концу 2025 года

Фото: правительство Челябинской области.

Аквапарк на северо-западе Челябинска все-таки построят. В правительстве назвали сроки – к концу 2025 года. Проект обсуждали на встрече в корпорации Туризм.РФ.

Комплекс с аквапарком займет площадь 35 тыс. кв. м. Здесь будут крытые бассейны, фитнес-центры, четырехзвездочная гостиница на 153 номера, SPA-зона. Кроме того, будет банный комплекс, водные аттракционы, сухой пляж и подогреваемые бассейны на крыше.

Как уточнил исполнительный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Красноперов, благодаря проектам «Большая вода» и «Врата Урала» появится около 700 новых рабочих мест в туротрасли Челябинской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство аквапарка в Челябинске может оказаться под угрозой из-за санкций

Аквапарк, ратуша и новая Кировка: что построят на северо-западе Челябинска

На территории строящегося аквапарка в Челябинске сделают гостиницу на 120 номеров

«Перешли на турецкие и китайские горки»: строительство аквапарка в Челябинске подорожало с 2 до 5,2 млрд рублей

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.