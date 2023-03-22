Сухой пляж, бассейны на крыше: челябинский аквапарк «Большая вода» построят к концу 2025 года

Фото: правительство Челябинской области.
Аквапарк на северо-западе Челябинска все-таки построят. В правительстве назвали сроки – к концу 2025 года. Проект обсуждали на встрече в корпорации Туризм.РФ.
Комплекс с аквапарком займет площадь 35 тыс. кв. м. Здесь будут крытые бассейны, фитнес-центры, четырехзвездочная гостиница на 153 номера, SPA-зона. Кроме того, будет банный комплекс, водные аттракционы, сухой пляж и подогреваемые бассейны на крыше.
Как уточнил исполнительный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Красноперов, благодаря проектам «Большая вода» и «Врата Урала» появится около 700 новых рабочих мест в туротрасли Челябинской области.
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