Стопа гнила полгода: курганцу с диабетом сохранили ногу по уникальной для России технологии

За два месяца язва заросла. Фото: Егор ИВЛЕВ

Последние полгода для одного из жителей Кургана превратились в настоящий ад. Из-за диабета у него образовалась незаживающая трофическая язва – глубокая рана уже «съела» половину пятки. Ногу мужчина не чувствовал, в стопах всегда было зябко, кожа бледная, а рана с каждым днем становилась только хуже.

Помочь непростому пациенту смогли врачи Клиники костно-суставной инфекции Центра Илизарова. Они применили уникальную для Россию технологию, которую разработал еще сам Илизаров.

Стопа до, в процессе и после лечения. Фото: Центр Илизарова.

Мужчине рассекли кость и растянули костные фрагменты с помощью аппарата Илизарова. Кровоток усилился, поэтому глубокая рана стала достаточно быстро заживать. Спустя два месяца на стопе осталась только небольшая ранка.

– После операции, когда кровоток усилился, чувствительность в ноге полностью восстановилась, стопа стала теплой и трофическая язва полностью зажила, – отмечает = заведующий научной лабораторией Клиники костно-суставной инфекции Центра Илизарова Анатолий Судницын.

Эту методику лечения часто используют в Китае и США. Для этого у них даже есть специальные устройства. А в Кургане их заменяют аппаратом Илизарова.

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