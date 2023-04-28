«Все слышали крики, но никто не помог»: студентку оставили на растерзание двум извергам, которые ее изнасиловали и сожгли

Валентину Туласову изнасиловали и сожгли в парке у дома. Фото: из соцсетей

В 1992 году Магнитогорск содрогнулся от страшного преступления. Апрельской ночью двое мерзавцев изнасиловали юную студентку Валю Туласову, затем задушили и подожгли. Никто из жителей ближайших домов не отозвался на крики о помощи, а милиция «не захотела тратить бензин» и не приехала на вызов. Магнитогорцы до сих пор вспоминают эту историю с ужасом: кто-то помнит среди убийц еще и девушку, а кто-то – видел в парке призрак погибшей Вали. «Комсомольская правда – Челябинск» попыталась восстановить события той ночи и узнала, что стало с душегубами.

Почему ее никто не спас

Красавица с черно-белой фотографии – Валя Туласова. Девушка училась на «отлично» в медицинском колледже и была очень доброй, – рассказывают те, кто знали ее лично.

– Мы с Валей были фанатами индийских фильмов и актеров, – вспоминает подруга погибшей Ольга Куликова. – Хвалились и обменивались их фото. А когда стали старше, Валя мечтала выйти замуж. Накануне этого трагического события она была у меня в гостях, собиралась на встречу, и я ей дала свою маленькую сумочку.

Валю вспоминают как очень добрую девушку. Фото: из соцсетей

Той весной Валя проходила практику в детской больнице №3. Чтобы было ближе добираться, на время переехала к бабушке, которая жила в пятиэтажке рядом со сквером «Трех поколений», где все и произошло.

Вечером 22 апреля Валя поздно возвращалась домой. Уже на подходе, около парка, ее поймали несколько парней и затащили в заросший сквер. Мерзавцы поволокли девушку за длинную косу по тротуару, раздели и изнасиловали.

Позже жители ближайших домов со стыдом вспоминали, как Валя истошно кричала и звала на помощь. Но выйти из дома и заступиться за девушку никто не решился.

– Как говорили тогда, при звонке в милицию им ответили, что бензина нет, чтобы выезжать на всякие крики, – пишет в социальных сетях Алена Конторина.

Молодые парни, практически ее ровесники, сорвали с девочки серьги, забрали нижнее белье, задушили и подожгли. Костер в сквере полыхал всю ночь. Под утро неизвестная женщина (которую потом разыскивала полиция) позвонила в скорую помощь три раза. Но спасать Валю было уже поздно.

Бутылка водки важнее сгоревшей девушки

На следующее утро после страшного убийства в разделе «Криминальная хроника» местной газеты «Магнитогорский рабочий» вышла небольшая заметка о произошедшем. После объявлений об отобранной бутылке водки и украденных поросятах идет предложение, посвященное Вале:

– В 5 часов утра на пустыре у дома №63 по улице «Правды» обнаружен обгоревший труп неизвестной женщины».

В Криминальной хронике это преступление идет после кражи поросят и водки. Фото: Дарья МАРКОВА

Труп горел долго – по останкам не смогли установить даже примерный возраст, не говоря уже о личности погибшей. Через несколько дней уголовный розыск дал объявление в той же газете:

– В ночь на 22.04.1992 г. в сквере «Трех поколений» по улице «Правды» обнаружен обгоревший труп неизвестной женщины в возрасте до 30 лет, рост 165 см, волосы темные, телосложение ближе к плотному. Граждан, которые могли видеть костер в сквере, находившихся в данном районе с 24 до 4 часов утра или проезжавших мимо в это время, женщину, которая в четыре часа утра трижды звонила на станцию «Скорой помощи» по данному факту, а также всех, кому известно что-либо об обстоятельствах происшедшего и личности погибшей, просим позвонить в ближайший отдел милиции.

Это объявление появилось через несколько дней после убийства в газете «Магнитогорский рабочий» Фото: Дарья МАРКОВА

Весной и летом 1992 года в «Магнитогорском рабочем» об этой трагедии почему-то не писали. Зато в соцсетях и сейчас бурно обсуждают ту страшную ночь:

– У меня там бабушка жила, все в округе знали про эту трагедию. Говорили, что там девочку подожгли. И кто постарше нам детям говорили, что призрак ее в том месте видят.

После этого сквер долго обходили стороной. А детей вечером просили не гулять одних.

Что осталось от Вали

В обгоревшем трупе не сразу опознали жизнерадостную девочку Валю Туласову. Родители думали, что она у бабушки. А бабушка – что внучка уехала к родителям. Только через время мама опознала дочь по ногтям и оставшимся волосам.

Попрощаться с Валей пришла половина города. Родители знали, что дочь мечтает о свадьбе. Поэтому похоронили ее в свадебном платье.

Трагедия сильно потрясла семью. Мама уже погибла. А сестры Валентины не хотят общаться с журналистами и вспоминать события той страшной ночи.

Вале было всего 18 лет. Фото: из соцсетей

Зато после убийства родственники Вали установили памятник. Высокую белую вазу, куда бабушка долго высаживала цветы, можно было найти в том самом сквере «Трех поколений», где и произошло зверское убийство. Осенью 2022 года ее демонтировали. Согласие на это дал Иван Туласов, отец погибшей девушки.

– Было принято непростое для нас решение. По памятнику всегда лазали дети, он вечно был в грязных следах от обуви. Понимания не было, что это не турник. Памятник отстоял 30 лет. Эту тему мы закрываем, – написала в соцсетях сестра погибшей Наталья Кучина.

В соцсетях отмечают, что это еще и памятник человеческой трусости. Никто не пришел не помощь девушке. А всего-то надо было отпугнуть двух 20-летних парней. У них не было даже оружия.

Вазу демонтировали осенью 2022 года. Фото: Клуб "История Магнитогорска"

Почему этих извергов не казнили

Убийц девочки нашли не сразу. Судили их 19 декабря 1994 года в Челябинском областном суде. Заседание было закрытым, подробности не разглашают даже спустя 31 год после трагедии.

Зато известны четыре статьи, по которым осудили извергов. Умышленное убийство с целью скрыть другое преступление, изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, кража и грабеж. Уже за одно только такое убийство или изнасилование парни могли схлопотать смертный приговор. Поэтому за совокупность преступлений они получили по полной.

– Окончательно определено наказание в виде смертной казни – расстрела без конфискации имущества. На основании Указа Президента РФ от 07 декабря 1998 года помилован, назначенное наказание заменено на 25 лет лишения свободы, – сообщается на сайте «Судебные решения.РФ».

Один из них не перенес тягот тюремной жизни – там и умер. А вот второй, Талгат Аликберов, успел выйти и совершить еще несколько преступлений. В 2018 году он получил условный срок за кражу, но через несколько месяцев его заменили на реальный – за угрозу убийством. Через три года Талгат освободился, сейчас продолжает жить в Магнитогорске. Под надзором соседей.

– Мы с ним в школе вместе учились, он жил рядом. Был очень симпатичным парнем, одевался по последней моде. Ему можно было свистнуть, и любая у его ног. Он не был обделен женским вниманием. Родители были хорошие, спокойные. Когда выяснилось, кто это сделал, мы были в шоке, в ужасном шоке! Мальчишка был, как сейчас говорят, модельной внешности, как мог такое совершить, в голове не укладывается, – рассказала жительница Магнитогорска Татьяна Лабунская.

Сейчас Талгат совсем не красавец. 25 лет в тюрьме сделали свое дело. На фотографиях в социальных сетях – очередной одинокий спивающийся мужичок.

Из тюрьмы он вышел совсем не красавцем. Фото: из соцсетей

Трагедия до сих пор вызывает много вопросов. Почему никто не пришел на помощь девушке? Что двигало двумя парнями-красавцами, которые решились на такое страшное преступление? И почему все же не приехала милиция? К сожалению, этого узнать уже не получится. Но в силах каждого не допустить повторения такой страшной истории.

Сквер «Трех поколений» сегодня словно и не помнит ту трагичную ночь. Фото: Вечерний Магнитогорск

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