«Лесопарковый маньяк» из Челябинска может быть невиновен? Выяснились новые подробности громкого дела 20-летней давности

Александр Корочкин за 20 лет ни разу не признал свою вину

В 2004 году «лесопарковый маньяк» держал в страхе весь Челябинск. Неизвестный мужчина по вечерам находил влюбленные парочки: парней убивал выстрелом в голову, а девушек водил по лесу и насиловал. Спустя несколько месяцев, после череды таких преступлений, задержали Алексея Корочкина — 32-летнего охранника ЮУрГУ, который жил в общаге неподалеку от лесопарковой зоны. Был женат.

Шло расследование, но Корочкин своей вины не признавал. Орудие убийства тоже не нашли. А пока следователи доказывали причастность Алексея, кто-то успел совершить еще пять аналогичных преступлений в городе.

— Как же так?! Ведь того убийцу посадили… — судачили в автобусах челябинцы. — Выходит ошиблись?

Но тогда силовики всполошились:

— Кто-то пытается отмазать Корочкина! Наверняка его подельник!

Как писала тогда «Комсомолка», жертвам последних преступлений (они произошли, когда Корочкин уже сидел в СИЗО) показывали его фотографию и те кивали: «Да. Это он!»

За это время он дважды просился выйти по УДО. Оба раза Корочкину отказывали. И вот, когда до выхода их колонии осталось чуть больше года, вскрылись детали, которые могут указывать на его невиновность. По информации КП-Челябинск, сейчас Корочкин сидит в колонии-поселении в Копейске.

И вот теперь появилась информация, что у охотника, умершего в Челябинске год назад, полицейские нашли пистолет. После экспертизы выяснилось, что это то самое оружие, из которого «лесопарковый маньяк» убивал своих жертв.

Следственное управление СКР по Челябинской области пока не подтверждает, но и не опровергает информацию. Возможно, расследованием новых фактов будут заниматься московские специалисты.

Адвокат Дмитрий Кривошеев, который представляет интересы Корочкина, от комментариев тоже воздержался.

— Я не буду ничего комментировать в интересах дела, — заявил Дмитрий Кривошеев.

Кстати, очевидцы описывали маньяка как мужчину лет 40, одетого в комуфляжную форму. Некоторые челябинцы сомневались, что задержали истинного преступника. Особенно те, кто хорошо знал Корочкина. Они думали, что реальный маньяк мог быть просто внешне похожим на Александра, ведь его реальной причастности к преступлениям так никто и не доказал.

Вот что писали о маньяке в СМИ

Одна из жертв «лесопаркового маньяка» выжила. Игорь Печенкин получил три пули в голову, но они застряли в черепной коробке. Тогда медики спасли мужчину. В 2021 году Печенкин устроил страшное ДТП в Челябинске, где погибла женщина. Мужчина признался, что после нападения маньяка у него начали возникать приступы эпилепсии. Такой же случился и в день аварии, прямо за рулем.

— В силу заболевания он в момент происшествия не мог ни осознавать свои действия, ни контролировать их, — говорил потом в суде адвокат.

Несмотря на это, суд признал его виновным и назначил четыре года лишения свободы, затем в рамках апелляции наказание снизили до трех лет. Сейчас Печенкин находится в колонии-поселении.

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