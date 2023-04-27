В Кургане малышу разделили сросшиеся пальчики. Для этого пришлось вырастить «лишнюю» кожу

У малыша сросшиеся пальчики на обеих руках. Фото: Центр Илизарова

У полуторогодовалого малыша из Тюменской области врожденная аномалия развития. Он родился со сросшимися средними и безымянными пальчиками на обеих руках. В родном регионе ему помочь не смогли. Поэтому маленький пациент приехал в курганский Центр Илизарова.

На 10 тысяч человек такое заболевание встречается примерно у 8 детей. Помогают им по методике, которую разработали на основе аппарата Илизирова. Именно его «надевают» на ручку, чтобы создать запас кожи.

– Начинаем выращивать мягкие ткани для формирования межпальцевых промежутков. После этого разделяем пальцы, а появившийся раневой дефект закрываем выращенной кожей. Благодаря данной методике нет необходимости брать кожу с донорских участков, – объяснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением №13 Центра Илизирова Денис Тягунов.

При помощи аппарата нарастили кожу и потом разъединили пальчики. Фото: Центр Илизарова

Маленькому пациенту из Тюменской области уже разъединили пальчики на одной руке. Теперь врачи займутся второй ручкой. Медики уверены, скоро он сможет полноценно пользоваться запястьями.

Каждый год в Центр Илизирова с таким диагнозом поступают около 30 пациентов. Операции проводят с использованием аппарата Илизирова и инструментов для микрохирургических операций. Эта методика позволяет избежать грубых рубцов, которые могут сдерживать рост костей или деформировать пальцы.

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