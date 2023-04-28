В Магнитогорске хирурги впервые удалили матку и лимфоузлы пациентки через проколы

Это была первая такая операция в Магнитогорске. Фото: пресс-служба Областного онкологического диспансера №2

Диагноз «рак тела матки» поставили одной из жительниц Магнитогорска. Нужно было удалять матку и лимфоузлы. Хирурги Областного онкологического диспансера №2 смогли провести эту операцию без огромных разрезов, а через небольшие проколы – лапороскопически.

– Через проколы – произведено удаление матки с придатками. Затем была удалена тазовая клетчатка с лимфоузлами по ходу наружных подвздошных сосудов. Главная сложность была в том, чтобы убрать все лимфоузлы, с чем мы успешно справились, – сообщил заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы и онкогинекологии Дмитрий Кисенко.

Непростая операция длилась четыре часа и сорок минут. Провести ее хирурги смогли при помощи современного оборудования. Лапороскопия снижает риск осложнений и позволяет пациентам быстрее восстановиться.

Это было первое удаление захваченных опухолью органов в Магнитогорске. И оно прошло успешно, а, значит, это только начало такой помощи онкобольным.

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