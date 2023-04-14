Успели поймать в аэропорту: седьмой обвиняемый в убийстве подростка пытался сбежать в Таджикистан

20-летний обвиняемый хотел улететь в Душанбе Фото: Андрей АБРАМОВ

По подозрению в убийстве подростка в Челябинске задержали еще одного молодого человека — уже седьмого. Как сообщает Следственный комитет, он пытался сбежать из России. Сотрудники отдела уголовного розыска полиции успели его поймать прямо в аэропорту имени Курчатова.

Известно, что задержанному 20 лет, он является гражданином Таджикистана. Сегодня ночью из Челябинска как раз вылетал самолет до Душанбе. Других международных рейсов не было.

Скоро задержанному будут избирать меру пресечения.

— Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, накануне вечером в СИЗО отправили шестого подозреваемого — Махмасаида Азизова. На суде он сказал, что работает в крупном маркетплейсе, но неофициально. Известно, что у парня есть гражданство РФ.

Само убийство произошло вечером 9 апреля. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились возле ТРК «Космос», там же завязалась драка. По данным следствия, несколько мигрантов избили 17-летнего школьника, а затем один из них достал нож и дважды пырнул парня.

В итоге челябинец скончался, а участники убийства пытались скрыться. На данный момент в СИЗО находятся шестеро, некоторые из них несовершеннолетние. На заседании по мере пресечения отец обвиняемых не сдержался и расплакался.

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