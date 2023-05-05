«Предлагают усыпить, но для меня это дикость»: как живет парализованная такса в инвалидной коляске

Задние лапки у Чарли не работают уже три года. Фото: Егор ИВЛЕВ

В пять лет у Чарли появилась межпозвоночная грыжа. Заболевание развивалось очень быстро. Когда у бедняжки стали отказывать задние лапки, решились на экстренную операцию. Она была сложная – никто не знал, пойдет ли он снова.

Чарли - необычная собака Фото: Егор ИВЛЕВ

Четыре месяца после операции семья возила Чарли в бассейн и каждый день делала массаж. На прогулки надевали специальную одежду – поддерживающую. И Чарли не только пошел, он побежал!

– Ровно через год, в тот же месяц, я заметила, что он опять начал медленнее ходить. Что-то было не так. Хотя мама и дедушка ничего не замечали, – вспоминает хозяйка Чарли Анжела Яньшина.

Реабилитация после первой операции помогла. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

МРТ показало компрессию в спинном мозге. Снова нужна была операция. В этот раз к ней готовились и так сильно не переживали. Но после операции прошел месяц, полгода, год, а Чарли не становилось лучше. Малышу с доверчивыми большими глазами парализовало заднюю половину тела.

Через год после операции Анжела увидела в интернете коляски для собак. А ведь ветеринары о них даже не рассказывали! Правда, купить их в Челябинске не так уж и просто.

Четыре года у Чарли не было серьезных проблем со здоровьем. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– В России это пока мало развито: всего несколько компаний и ни одной в нашем городе. Я очень боялась заказывать издалека, вдруг придет не то, а они не очень дешевые. В итоге увидела объявление, что мужчина сам делает такие конструкции в Екатеринбурге. Мы сняли мерки, и он нам изготовил, – рассказывает Анжела.

Цена прогулок для Чарли – около шести тысяч рублей. Именно столько стоит коляска на собаку такого размера. Теперь раз или два в день Чарли бегает по улице и играет с другими собаками.

Такса уже привыкла гулять с колесиками Фото: Егор ИВЛЕВ

– Сначала он не понял, во что его одели. А потом привык. Теперь мы гуляем подолгу – можем даже час. Но только не зимой. Из-за того, что он полупарализован, сложно уловить момент, когда ему станет холодно.

Анжела выносит на улице Чарли и отдельно коляску. Надевает таксе носочек, чтобы не натер лапку – на другую нет, потому что он ей отталкивается. А потом прицепляет к конструкции. И все – собачья свобода!

– Смысл нашей прогулки – просто подвигаться, а не как у обычной собаки. Так как у него парализована задняя часть, он сам ходить в туалет не может, поэтому ему нужно каждый день отжимать мочевой пузырь. И это довольно сложно, потому что способов в ветеринарной науке немного. Мне пришлось изобрести свой метод, чтобы делать это максимально безопасно для него. Если бы была ветеринаром, я бы его запатентовала, – смеется Анжела.

Чарли и его хозяйка Анжела. Фото: Егор ИВЛЕВ

Дома Чарли передвигается без коляски – она слишком массивная для квартиры. Поэтому там он просто ползает. И хозяева уверены, что он от этого не страдает:

– Многие думают, что собака живет неполноценную жизнь. Но он уже старенький, поэтому много спит. Гуляет, играется. На улице многие говорят: «Жалко его, может усыпить?» А у меня даже мысли такой не возникало, он же может жить нормальную жизнь! Я таких людей не понимаю, это просто дикость какая-то.

На одной задней лапке носочек, чтобы не поранить Фото: Егор ИВЛЕВ

Мне Чарли не показался страдающим старым псом. Он весело подбежал, взобрался на горку, отталкиваясь задней лапкой, и даже лизнул в нос.

Иногда нужно помогать Фото: Егор ИВЛЕВ

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