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Общество11 мая 2023 2:00

Костры на ступенях, рок-концерты и матчи с ЦСКА. Как строился и жил лучшие годы дворец спорта «Юность»

В прошлом году дворцу спорта исполнилось 55 лет
Дарья МАРКОВА
Сейчас территорию вокруг дворца спорта облагораживают.

Сейчас территорию вокруг дворца спорта облагораживают.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В «Юности» Челябинск отрывался на концертах, болел за «Трактор» и смотрел первое широкоформатное кино. Дворец спорта долгие годы был самой крупной точкой сбора жителей города. Вспоминаем самую быструю стройку, костры на ступенях и рок-концерты.

Вид на реку Миасс и дворец спорта в 80-х. Фото их личного архива Э.А.Пеплера.

Вид на реку Миасс и дворец спорта в 80-х. Фото их личного архива Э.А.Пеплера.

Не скопировали у Минска, а вдохновились

В 60-х годах прошлого века Челябинск стал готовиться к юбилею Октябрьской революции. Тогда появился памятник Ленину в центре города, да и сама площадь Революции обрела привычный для нас вид. Под это дело решили построить и большой спортивный комплекс.

Облисполком мог финансировать объекты стоимостью не более полутора миллионов рублей. Но руководство оббило пороги Совета министров РСФСР, чтобы получить «добро» на стройку и утвержденную сметы на 2,5 миллиона рублей. К слову, по итогу «Юность» обошлась в 7 миллионов рублей.

– С точки зрения строительства, это место было не самое удобное – в пойме реки Миасс. Шершневское водохранилище тогда только строилось, и река широко разливалась в этом месте. С момента основания Челябинска и до середины 20 века город сильно страдал от наводнений. Это место всегда было болотистым, – рассказал КП-Челябинск краевед Алексей Васильев.

Строительство дворца спорта. Фото из книги А.Скрипова «Челябинск. XX век»

Строительство дворца спорта. Фото из книги А.Скрипова «Челябинск. XX век»

Именно поэтому под здание Дворца спорта насыпали трехметровую «подушку» песка. Благодаря этому «Юность» и не уплыла вместе с берегом в реку.

Главным архитектором глобального, но маленького по срокам проекта стал Теодор Эрвальд. Он внес огромный вклад во внешний вид современного Челябинска. Под его руководством группа южноуральских архитекторов побывала в Воскресенске, Ленинграде, Горьком и Минске, чтобы найти идеальный пример спортивного объекта.

– До сих пор ломаются копья: это самостоятельный проект или копия аналогичного сооружения в Минске. Визуально они очень похожи. Эрвальд отрицал, что это точная копия. Мол, они вдохновились минским проектом, но все-таки это самостоятельная разработка челябинских архитекторов и строителей, – подчеркнул Алексей Васильев.

«Юность» в 1970-х. Фото: Старый Челябинск

«Юность» в 1970-х. Фото: Старый Челябинск

Это подтверждает в своей книге «На строительных высотах» журналист Евгений Китаев:

– Самым удачным показался минский Дворец. Но здание было низко посажено, и от этого здорово проигрывал внешний вид. Мы решили исправить этот недостаток и кардинально переработали чертежи. Запроектировали подвальное помещение, буфет, крыльцо перед входом. Все это исключал белорусский вариант. Кургузый, плоский «лоб» придавал минскому Дворцу тяжеловесность. Мы предусмотрели на фасаде главного корпуса вытянутый козырек – «парус», форма получилась динамичной.

Дворец спорта в Минске стал прототипом челябинской «Юности»

Дворец спорта в Минске стал прототипом челябинской «Юности»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Дворец спорта «Юность» и сад камней с искусственным водоемом и мостиком на открытке 1988 года.

Дворец спорта «Юность» и сад камней с искусственным водоемом и мостиком на открытке 1988 года.

Фото: Егор ИВЛЕВ

К возведению масштабного спортивного комплекса подключились заводы со всего региона. Общими силами Дворец спорта возвели за 10 месяцев. Успели к юбилею.

Причем сделали красиво и дорого. Фасад отделали терразитовой штукатуркой, в интерьере использовали мрамор и ценные породы дерева, а на окнах – решетки из каслинского литья.

Споры о том, уникален ли проект, идут до сих пор. Фото: ДС «Юность»

Споры о том, уникален ли проект, идут до сих пор. Фото: ДС «Юность»

Сейчас там проходят ярмарки.

Сейчас там проходят ярмарки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всю молодость провели на концертах в «Юности»

До двухтысячных «Юность» была единственной концертной площадкой в Челябинске, где могли разместиться несколько тысяч человек.

– Все звезды отечественного шоу-бизнеса и зарубежные артисты в Челябинске выступали исключительно на площадке ДС «Юность». Так было, пока не построили ледовую арену «Трактор», – отмечает краевед.

Целое поколение провело молодость на концертах в «Юности». Огромные очереди выстраивались за билетами на выступления Муслима Магомаева, «Песняров», «Самоцветов», «Сектора Газа», «Коррозии металла», «Арии», «Агаты Кристи», «Чайфа», «ДДТ» и других исполнителей.

Люди были готовы стоять в очередях часами, чтобы попасть на концерты или хоккей. Фото: ДС «Юность»

Люди были готовы стоять в очередях часами, чтобы попасть на концерты или хоккей. Фото: ДС «Юность»

А по вечерам в огромном зале «Юности» крутили широкоформатное кино. Ведь «Мегаполис» появился намного позже – в 2004 году. А с 70-х до конца 90-х на том месте был резервуар с водой. На фотографиях кажется, что это обычный фонтан. Но директор «Юности» Евгений Иванов рассказал, что «бассейн» был построен специально:

– Использовался он для охлаждения холодильной установки ледовой площадки (у нее было даже название «чиллеры-куллеры»). Эта «ванна» использовалась в технических целях. Правда, в летнюю жару ребятня всегда использовала этот искусственный «водоем» для купания.

Тот самый бассейн. Фото: Челябинская старина/ok.ru

Тот самый бассейн. Фото: Челябинская старина/ok.ru

Так пространство рядом с «Юностью» выглядело в 70-х. Фото: Э.А.Пеплер.

Так пространство рядом с «Юностью» выглядело в 70-х. Фото: Э.А.Пеплер.

А так выглядит сейчас.

А так выглядит сейчас.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этом льду играли ЦСКА и «Динамо»

Еще одна появившаяся «пристройка» – дополнительный зал с тренировочным хоккейным полем. Корпус со стороны Свердловского проспекта построили в 1983 году, с главным его соединили теплым переходом.

Это была первая на Урале арена с искусственным льдом. А до появления ледовой арены «Трактор» ДС «Юность» был домашним льдом «черно-белых». Здесь челябинская команда сыграла с ЦСКА, «Динамо» и «Спартаком».

Матч между «Трактором» и СКА в «Юности». Фото: ХК «Трактор»

Матч между «Трактором» и СКА в «Юности». Фото: ХК «Трактор»

А легенды о том, как тяжело было достать билеты на такие матчи, живут и сейчас. Наш читатель Алексей в советское время старался не пропускать ни одного матча. Вспоминает, что иногда болельщики даже ночевали у стен «Юности», чтобы успеть купить билеты, ведь продавались они только там! А чтобы не замерзнуть иногда жгли костры перед дворцом спорта.

Сейчас в «Юности» играет команда ВХЛ «Челмет».

Зимой из-за подсветки здание выглядит впечатляюще.

Зимой из-за подсветки здание выглядит впечатляюще.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А несколько лет назад был автовокзал.

А несколько лет назад был автовокзал.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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