Костры на ступенях, рок-концерты и матчи с ЦСКА. Как строился и жил лучшие годы дворец спорта «Юность»

Сейчас территорию вокруг дворца спорта облагораживают.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В «Юности» Челябинск отрывался на концертах, болел за «Трактор» и смотрел первое широкоформатное кино. Дворец спорта долгие годы был самой крупной точкой сбора жителей города. Вспоминаем самую быструю стройку, костры на ступенях и рок-концерты.
Вид на реку Миасс и дворец спорта в 80-х. Фото их личного архива Э.А.Пеплера.
В 60-х годах прошлого века Челябинск стал готовиться к юбилею Октябрьской революции. Тогда появился памятник Ленину в центре города, да и сама площадь Революции обрела привычный для нас вид. Под это дело решили построить и большой спортивный комплекс.
Облисполком мог финансировать объекты стоимостью не более полутора миллионов рублей. Но руководство оббило пороги Совета министров РСФСР, чтобы получить «добро» на стройку и утвержденную сметы на 2,5 миллиона рублей. К слову, по итогу «Юность» обошлась в 7 миллионов рублей.
– С точки зрения строительства, это место было не самое удобное – в пойме реки Миасс. Шершневское водохранилище тогда только строилось, и река широко разливалась в этом месте. С момента основания Челябинска и до середины 20 века город сильно страдал от наводнений. Это место всегда было болотистым, – рассказал КП-Челябинск краевед Алексей Васильев.
Строительство дворца спорта. Фото из книги А.Скрипова «Челябинск. XX век»
Именно поэтому под здание Дворца спорта насыпали трехметровую «подушку» песка. Благодаря этому «Юность» и не уплыла вместе с берегом в реку.
Главным архитектором глобального, но маленького по срокам проекта стал Теодор Эрвальд. Он внес огромный вклад во внешний вид современного Челябинска. Под его руководством группа южноуральских архитекторов побывала в Воскресенске, Ленинграде, Горьком и Минске, чтобы найти идеальный пример спортивного объекта.
– До сих пор ломаются копья: это самостоятельный проект или копия аналогичного сооружения в Минске. Визуально они очень похожи. Эрвальд отрицал, что это точная копия. Мол, они вдохновились минским проектом, но все-таки это самостоятельная разработка челябинских архитекторов и строителей, – подчеркнул Алексей Васильев.
«Юность» в 1970-х. Фото: Старый Челябинск
Это подтверждает в своей книге «На строительных высотах» журналист Евгений Китаев:
– Самым удачным показался минский Дворец. Но здание было низко посажено, и от этого здорово проигрывал внешний вид. Мы решили исправить этот недостаток и кардинально переработали чертежи. Запроектировали подвальное помещение, буфет, крыльцо перед входом. Все это исключал белорусский вариант. Кургузый, плоский «лоб» придавал минскому Дворцу тяжеловесность. Мы предусмотрели на фасаде главного корпуса вытянутый козырек – «парус», форма получилась динамичной.
Дворец спорта в Минске стал прототипом челябинской «Юности»
Фото: Андрей АБРАМОВ
Дворец спорта «Юность» и сад камней с искусственным водоемом и мостиком на открытке 1988 года.
Фото: Егор ИВЛЕВ
К возведению масштабного спортивного комплекса подключились заводы со всего региона. Общими силами Дворец спорта возвели за 10 месяцев. Успели к юбилею.
Причем сделали красиво и дорого. Фасад отделали терразитовой штукатуркой, в интерьере использовали мрамор и ценные породы дерева, а на окнах – решетки из каслинского литья.
Споры о том, уникален ли проект, идут до сих пор. Фото: ДС «Юность»
Сейчас там проходят ярмарки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
До двухтысячных «Юность» была единственной концертной площадкой в Челябинске, где могли разместиться несколько тысяч человек.
– Все звезды отечественного шоу-бизнеса и зарубежные артисты в Челябинске выступали исключительно на площадке ДС «Юность». Так было, пока не построили ледовую арену «Трактор», – отмечает краевед.
Целое поколение провело молодость на концертах в «Юности». Огромные очереди выстраивались за билетами на выступления Муслима Магомаева, «Песняров», «Самоцветов», «Сектора Газа», «Коррозии металла», «Арии», «Агаты Кристи», «Чайфа», «ДДТ» и других исполнителей.
Люди были готовы стоять в очередях часами, чтобы попасть на концерты или хоккей. Фото: ДС «Юность»
А по вечерам в огромном зале «Юности» крутили широкоформатное кино. Ведь «Мегаполис» появился намного позже – в 2004 году. А с 70-х до конца 90-х на том месте был резервуар с водой. На фотографиях кажется, что это обычный фонтан. Но директор «Юности» Евгений Иванов рассказал, что «бассейн» был построен специально:
– Использовался он для охлаждения холодильной установки ледовой площадки (у нее было даже название «чиллеры-куллеры»). Эта «ванна» использовалась в технических целях. Правда, в летнюю жару ребятня всегда использовала этот искусственный «водоем» для купания.
Тот самый бассейн. Фото: Челябинская старина/ok.ru
Так пространство рядом с «Юностью» выглядело в 70-х. Фото: Э.А.Пеплер.
А так выглядит сейчас.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Еще одна появившаяся «пристройка» – дополнительный зал с тренировочным хоккейным полем. Корпус со стороны Свердловского проспекта построили в 1983 году, с главным его соединили теплым переходом.
Это была первая на Урале арена с искусственным льдом. А до появления ледовой арены «Трактор» ДС «Юность» был домашним льдом «черно-белых». Здесь челябинская команда сыграла с ЦСКА, «Динамо» и «Спартаком».
Матч между «Трактором» и СКА в «Юности». Фото: ХК «Трактор»
А легенды о том, как тяжело было достать билеты на такие матчи, живут и сейчас. Наш читатель Алексей в советское время старался не пропускать ни одного матча. Вспоминает, что иногда болельщики даже ночевали у стен «Юности», чтобы успеть купить билеты, ведь продавались они только там! А чтобы не замерзнуть иногда жгли костры перед дворцом спорта.
Сейчас в «Юности» играет команда ВХЛ «Челмет».
Зимой из-за подсветки здание выглядит впечатляюще.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А несколько лет назад был автовокзал.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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