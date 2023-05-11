Костры на ступенях, рок-концерты и матчи с ЦСКА. Как строился и жил лучшие годы дворец спорта «Юность»

Сейчас территорию вокруг дворца спорта облагораживают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В «Юности» Челябинск отрывался на концертах, болел за «Трактор» и смотрел первое широкоформатное кино. Дворец спорта долгие годы был самой крупной точкой сбора жителей города. Вспоминаем самую быструю стройку, костры на ступенях и рок-концерты.

Вид на реку Миасс и дворец спорта в 80-х. Фото их личного архива Э.А.Пеплера.

Не скопировали у Минска, а вдохновились

В 60-х годах прошлого века Челябинск стал готовиться к юбилею Октябрьской революции. Тогда появился памятник Ленину в центре города, да и сама площадь Революции обрела привычный для нас вид. Под это дело решили построить и большой спортивный комплекс.

Облисполком мог финансировать объекты стоимостью не более полутора миллионов рублей. Но руководство оббило пороги Совета министров РСФСР, чтобы получить «добро» на стройку и утвержденную сметы на 2,5 миллиона рублей. К слову, по итогу «Юность» обошлась в 7 миллионов рублей.

– С точки зрения строительства, это место было не самое удобное – в пойме реки Миасс. Шершневское водохранилище тогда только строилось, и река широко разливалась в этом месте. С момента основания Челябинска и до середины 20 века город сильно страдал от наводнений. Это место всегда было болотистым, – рассказал КП-Челябинск краевед Алексей Васильев.

Строительство дворца спорта. Фото из книги А.Скрипова «Челябинск. XX век»

Именно поэтому под здание Дворца спорта насыпали трехметровую «подушку» песка. Благодаря этому «Юность» и не уплыла вместе с берегом в реку.

Главным архитектором глобального, но маленького по срокам проекта стал Теодор Эрвальд. Он внес огромный вклад во внешний вид современного Челябинска. Под его руководством группа южноуральских архитекторов побывала в Воскресенске, Ленинграде, Горьком и Минске, чтобы найти идеальный пример спортивного объекта.

– До сих пор ломаются копья: это самостоятельный проект или копия аналогичного сооружения в Минске. Визуально они очень похожи. Эрвальд отрицал, что это точная копия. Мол, они вдохновились минским проектом, но все-таки это самостоятельная разработка челябинских архитекторов и строителей, – подчеркнул Алексей Васильев.

«Юность» в 1970-х. Фото: Старый Челябинск

Это подтверждает в своей книге «На строительных высотах» журналист Евгений Китаев:

– Самым удачным показался минский Дворец. Но здание было низко посажено, и от этого здорово проигрывал внешний вид. Мы решили исправить этот недостаток и кардинально переработали чертежи. Запроектировали подвальное помещение, буфет, крыльцо перед входом. Все это исключал белорусский вариант. Кургузый, плоский «лоб» придавал минскому Дворцу тяжеловесность. Мы предусмотрели на фасаде главного корпуса вытянутый козырек – «парус», форма получилась динамичной.

Дворец спорта в Минске стал прототипом челябинской «Юности» Фото: Андрей АБРАМОВ

Дворец спорта «Юность» и сад камней с искусственным водоемом и мостиком на открытке 1988 года. Фото: Егор ИВЛЕВ

К возведению масштабного спортивного комплекса подключились заводы со всего региона. Общими силами Дворец спорта возвели за 10 месяцев. Успели к юбилею.

Причем сделали красиво и дорого. Фасад отделали терразитовой штукатуркой, в интерьере использовали мрамор и ценные породы дерева, а на окнах – решетки из каслинского литья.

Споры о том, уникален ли проект, идут до сих пор. Фото: ДС «Юность»

Сейчас там проходят ярмарки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всю молодость провели на концертах в «Юности»

До двухтысячных «Юность» была единственной концертной площадкой в Челябинске, где могли разместиться несколько тысяч человек.

– Все звезды отечественного шоу-бизнеса и зарубежные артисты в Челябинске выступали исключительно на площадке ДС «Юность». Так было, пока не построили ледовую арену «Трактор», – отмечает краевед.

Целое поколение провело молодость на концертах в «Юности». Огромные очереди выстраивались за билетами на выступления Муслима Магомаева, «Песняров», «Самоцветов», «Сектора Газа», «Коррозии металла», «Арии», «Агаты Кристи», «Чайфа», «ДДТ» и других исполнителей.

Люди были готовы стоять в очередях часами, чтобы попасть на концерты или хоккей. Фото: ДС «Юность»

А по вечерам в огромном зале «Юности» крутили широкоформатное кино. Ведь «Мегаполис» появился намного позже – в 2004 году. А с 70-х до конца 90-х на том месте был резервуар с водой. На фотографиях кажется, что это обычный фонтан. Но директор «Юности» Евгений Иванов рассказал, что «бассейн» был построен специально:

– Использовался он для охлаждения холодильной установки ледовой площадки (у нее было даже название «чиллеры-куллеры»). Эта «ванна» использовалась в технических целях. Правда, в летнюю жару ребятня всегда использовала этот искусственный «водоем» для купания.

Тот самый бассейн. Фото: Челябинская старина/ok.ru

Так пространство рядом с «Юностью» выглядело в 70-х. Фото: Э.А.Пеплер.

А так выглядит сейчас. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этом льду играли ЦСКА и «Динамо»

Еще одна появившаяся «пристройка» – дополнительный зал с тренировочным хоккейным полем. Корпус со стороны Свердловского проспекта построили в 1983 году, с главным его соединили теплым переходом.

Это была первая на Урале арена с искусственным льдом. А до появления ледовой арены «Трактор» ДС «Юность» был домашним льдом «черно-белых». Здесь челябинская команда сыграла с ЦСКА, «Динамо» и «Спартаком».

Матч между «Трактором» и СКА в «Юности». Фото: ХК «Трактор»

А легенды о том, как тяжело было достать билеты на такие матчи, живут и сейчас. Наш читатель Алексей в советское время старался не пропускать ни одного матча. Вспоминает, что иногда болельщики даже ночевали у стен «Юности», чтобы успеть купить билеты, ведь продавались они только там! А чтобы не замерзнуть иногда жгли костры перед дворцом спорта.

Сейчас в «Юности» играет команда ВХЛ «Челмет».

Зимой из-за подсветки здание выглядит впечатляюще. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А несколько лет назад был автовокзал. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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