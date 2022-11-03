Фото: архив КП, Челябинская старина/ok.ru

Сегодня, 3 ноября, исполняется ровно 55 лет со дня открытия Дворца спорта «Юность» в Челябинске. За это время на его площадке прошли тысячи концертов и спортивных мероприятий. А еще во дворце спорта был автовокзал и самый большой пункт вакцинации от COVID-19.

По случаю красивой даты предлагаем посмотреть архивные публикации и вспомнить интересные факты о «Юности».

Дворец спорта «Юность» сегодня Фото: Егор ИВЛЕВ

У «ЮНОСТИ» ЕСТЬ БРАТ-БЛИЗНЕЦ

Проект был разработан в Минске. Ранее мы показали фотографию «Юности» почетному консулу Республики Беларусь в Свердловской области Николаю Власюку.

— Архитектура очень похожа, — отметил он.

Дворец спорта в Минске стал прототипом челябинской «Юности» Фото: Андрей АБРАМОВ

Как отмечают специалисты, внешний облик здания Дворца спорта в Челябинске отличается от минского посадкой на высокий стилобат, динамичной формой закругленного козырька с большим выносом.

Копирование Минского дворца получилось настолько удачным, что проект был скопирован в Волгограде и Вильнюсе.

11 МЕСЯЦЕВ — ЭТО РЕКОРД

В белорусской столице дворец спорта строили с сентября 1963 года по май 1966 года. В Челябинске его возвели в рекордные даже по нынешним временам сроки — 11 месяцев. Для сравнения: Торговый центр, у которого тоже есть брат-близнец в Минске, проектировали и строили 15 лет.

— Использовался специальный сетевой график на перфокартах, он позволял все четко расписать, — рассказал краевед Юрий Латышев.

Как строили дворец спорта. Фото: Челябинский рабочий

Набережную образца 70-х не узнать. Фото: Челябинская старина/ok.ru

В 80-е через дорогу от «Юности» был Сад камней Фото: Егор ИВЛЕВ

ПРИЕХАЛИ: КАК «ЮНОСТЬ» СТАЛА АВТОВОКЗАЛОМ

В 2011 году во дворец спорта «Юность» перенесли автовокзал, который ранее работал в ТК «Синегорье». Ошарашенные новостью горожане завалили сообщениями редакцию КП-Челябинск. Общий посыл: почему людей не спросили?

— Это искусственный ажиотаж и спекуляции, — заявил (теперь уже бывший) сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов. — Здание автовокзала «Южный» — это частная собственность, а территория, на которой паркуется автотранспорт, муниципальная.

И хотя автовокзал занял помещение на первом этаже, а спортивные секции продолжили работу, такое соседство вызвало много нареканий. Грязные автобусы, выхлопные газы, ларьки с шаурмой — явно не то, что должно быть в центре города.

«Юность» превратилась в базар-вокзал Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автовокзал в ДС «Юность». К счастью, этот кадр стал историей Фото: Андрей АБРАМОВ

Спустя 10 лет, в 2021 году администрация города приняла долгожданное решение: закрыть автовокзал на «Юности» и перенести его обратно к «Синегорью». Смотрим, как разбирали павильоны.

В этом году возле «Юности» сделали сквер с памп-треком, в планах — строительство амфитеатра. Как отметил главный архитектор города Павел Крутолапов на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM), «вишенкой на торте» станет подготовка к Новому году.

БАССЕЙН У ЮНОСТИ

По сети гуляет фотография купающихся детей на фоне Торгового центра. За кадром — дворец спорта. Сначала кажется, что они резвятся в реке Миасс, но если присмотреться — это большой резервуар, который располагался там, где сейчас стоит «Мегаполис».

Директор ДС «Юность» Евгений Иванов рассказал, что в 70-е годы около дворца спорта на месте, где сейчас автопарковка у «Мегаполиса», был специально построен «бассейн».

— Использовался он для охлаждения холодильной установки ледовой площадки (у нее было даже название «чиллеры-куллеры»). И эта «ванна» использовалась в технических целях. Правда, в летнюю жару ребятня всегда использовала этот искусственный «водоем» для купания, — рассказал КП-Челябинск Евгений Иванов.

Фото: Челябинская старина/ok.ru

«ЭТО ЮНОСТЬ МОЯ»

Пожалуй, каждый челябинец, особенно старшего поколения, ходил в «Юность» на концерты любимых артистов, хоккейные матчи и выступления фигуристов. До открытия ледовой арены «Трактор» в 2009 году все крупные концерты и спортивные мероприятия проходили именно в «Юности».

После «перестройки» там гремели российские и зарубежные рокеры: Nazareth, Udo Dirkschneider, Limp Bizkit, Scorpions, «Ария», «Сектор газа», «Коррозия металла», «Рондо», «Агата Кристи» и многие другие.

Сейчас в «Юности» играет команда «Челмет».

ДС «Юность» — домашняя площадка команды «Челмет» (фарм-клуб «Трактора»). Фото: ХК «Трактор»

Во время пандемии, когда соревнования проходи без зрителей, а концерты отменялись, в «Юности» развернули самый большой в регионе пункт вакцинации от коронавируса.

Звезды зажигают в «Юности» и сейчас. Так, недавно туда приезжал Егор Крид. Не хватает только группы Dabro, которая бы спела: «Это юность моя».

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