Процент имеет значение: 5 способов снизить ставку по ипотеке в Челябинске

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тут три десятых процента, тут пять, а тут и целый процент… Казалось бы, мелочи, но если все эти «десятые» отминусовать от ставки по ипотеке — возвращать кредит сразу становится гораздо легче: и финансово, и психологически. Причем «сыграть на уменьшение» можно не только на этапе оформления жилищного займа, но и в процессе выплат. Как именно? Пообщались с ипотечниками Челябинска и экспертами сервиса Домклик и нашли целых 5 работающих способов.

Уменьшить переплату и ежемесячный платеж можно еще на этапе оформления ипотеки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зарплата, страховка и скидка «за сервис»

Базовые — не льготные — ставки по ипотеке сейчас находятся на двузначном уровне. Но у будущих новоселов есть возможность «подрезать» эти цифры. Или как минимум получить заем с минимальным процентом, не переплачивая лишнего.

Рассмотрим на примере: ставка ипотеки на вторичное жилье в Сбере — 13,5%. Но: если оформить кредит через сервис недвижимости Домклик, воспользоваться услугой «электронная регистрация», застраховать жизнь и здоровье и получать зарплату на карту Сбера — минимальная ставка снизится до 10,9%. Заветные «кнопочки» со всеми вариантами экономии можно найти прямо в ипотечном калькуляторе Домклик.

Кстати, о страховании. При некоторых видах ипотеки (например, если вы берете кредит по госпрограмме) оно является обязательным. Но и здесь есть свой лайфхак. Если в «официальной» страховой банка вам насчитали слишком большую сумму — изучите условия других компаний, аккредитованных банком. Страховку любого учреждения из этого списка у вас точно примут, а сэкономить можно порой очень прилично. Так, журналисту «КП-Челябинск» удалось застраховать жизнь и здоровье в четыре раза дешевле, чем значилось в исходном расчете.

А что касается зарплатной карты — это один из самых верных способов уменьшить ставку. В Сбере, например, сразу на целый процент. И что самое приятное: стать зарплатником этого банка сегодня можно даже в индивидуальном порядке. И все, экономия на ипотеке и прочие «плюшки» будут ваши. Подробнее об этом можно прочитать в журнале Домклик.

От зарплаты — до страховки: как превратить базовую ставку в минимальную. Фото: Shutterstock

Свои правила — режем ставку пополам

У Домклик есть интересная опция — «Своя ставка». За определенную сумму вы можете, в прямом смысле слова, купить скидку от ставки по ипотеке Сбера — до 5,5%! Чем больше скидка — тем она дороже, но дело того стоит.

Воспользоваться «Своей ставкой» можно даже при оформлении займа по льготным программам. Для примера мы просчитали возможную экономию при ипотеке с господдержкой. Допустим, мы решили купить квартиру за 4 миллиона рублей. Пусть первоначальный взнос составит 600 тысяч. Значит, берем заем размером 3 миллиона 400 тысяч на 20 лет. Разовая выплата в 306 тысяч рублей (при выбранных нами условиях и сроке кредита) снизит ставку с 7,7% до 5,2. Ежемесячный платеж при этом уменьшается примерно на 4 тысячи рублей (на все 20 лет ипотеки!), а общая переплата — почти на миллион двести тысяч. Подробнее об опции «Своя ставка» можно прочитать здесь.

Условия меняются — ставка снижается

«Подумаешь, на 1% снизили ставку, разве это выгода?! Дольше бегать!» Эту фразу я слышала не раз, когда рассказывала, что смогла снизить ставку по действующему кредиту в Сбербанке. Изначально, в 2015 году, я оформляла ипотеку под 12,9%, но через пару лет ставки по ипотеке сильно снизились, поэтому я подала заявление в свой банк (онлайн, а вовсе не «бегая»), и мне снизили ставку с формулировкой «из-за существенных изменений на рынке». В результате ежемесячный платеж сократился на тысячу рублей. Кому как, а мне такая экономия оказалась очень выгодна.

Уходим в госпрограмму

Минус тысяча рублей по ипотеке в месяц — это, конечно, хорошо, но могло быть и лучше. Так я думала в начале 2022 года. Ситуация в стране менялась, и я подозревала, что таких низких ставок по ипотеке, как тогда, может «не остаться». А в рамках обычных возможностей рефинансировать мой кредит было уже некуда. Подробнее о своих метаниях я рассказала тогда в рубрике «Личный счет». А если в двух словах — в конце концов, я просто обратилась в свой банк: позвонила по горячей линии и спросила, что можно сделать, чтобы уменьшить ставку по жилищному кредиту. И бинго — оказалось, что я могу перейти на программу «Семейной ипотеки».

А проценты и выплаты по ней — куда гуманнее базовых условий. Ежемесячный платеж удалось сократить на 4 тысячи рублей.

Если в вашей семье рождаются дети, есть шанс перевести кредит в госпрограмму «Семейная ипотека». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Сбере перейти на «Семейную ипотеку» можно даже в том случае, если вы и так купили жилье по льготной программе, — например, в ипотеку с господдержкой. Подробная инструкция, как это сделать, найдется в журнале Домклик.

Меняем банк

Челябинка Надежда Фаттахова несколько лет отдавала львиную долю своего дохода на ипотеку и кредиты — ежемесячно она выплачивала разным банкам больше 60 тысяч рублей. Было тяжело и сложно. И чтобы поправить свое материальное положение, девушка решила рефинансировать заем, объединив все кредиты в один, но в новом банке.

— Конечно, было непросто. По сути, это новое оформление ипотеки, переделывать все документы, закладные, оценку. Но оно того стоило. В итоге за все я плачу сейчас вполовину меньше! Да, ставка по ипотеке увеличилась на полпроцента, но по кредиткам и потребам процент был намного выше, — говорит Надежда.

Рефинансировать в Сбербанке можно любые кредиты сторонних банков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты Домклик объясняют: у рефинансирования ипотеки путем смены банка есть неоспоримые плюсы. При переходе в Сбер, например, можно не только снизить ставку, но и увеличить срок кредита, уменьшив платежную нагрузку. А еще — получить дополнительные деньги на личные нужды. Ну а если вы пришли не только с ипотекой, но и с другими кредитами, их можно «соединить» в один — с более комфортным графиком и размером платежей. А вот и подробная инструкция по рефинансированию.

Как видите, работающих способов снизить ставку по ипотеке не так уж и мало, и при желании — каждый найдет подходящую для себя схему действий, а то и несколько сразу.

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