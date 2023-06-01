У школьницы удалили 25-сантиметровую опухоль печени. Новообразование девочка нащупала у себя сама

Ксюшу оперировали сразу несколько хирургов. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

Этой весной 15-летняя Ксюша нащупала у себя в области печени странную большую шишку. До этого проблем со здоровьем не было, да и забот хватало – конец учебного года. Поэтому девочка не стала волновать родителей, решила промолчать. Но, спустя пару недель раздумий, все же призналась семье.

Из местной поликлиники ее почти сразу направили Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Оказалось, что опухоль достигла огромного размера.

– Опухоль занимала всю левую и большую половину правой доли печени. Ребенку были проведены все необходимые обследования, и мы приняли решение убирать опухоль. По всем маркерам она была доброкачественной, – отмечает главный детский хирург областной детской больницы Николай Ростовцев.

Опухоль была огромного размера. Фото: пресс-служба ЧОДКБ

С доброкачественными опухолями можно спокойно жить. Но в этом случае она достигла слишком больших размеров – нужно было срочно удалять. Операция длилась почти три часа, пришлось сделать большой разрез поперек живота. Ассистировали хирург-онколог Вадим Ромасенко и ординатор Мария Трофимова.

– Все аккуратно убрали, сохранили часть правой доли печени. Послеоперационное состояние было тяжелое, но мы смогли компенсировать, – объясняет Николай Михайлович.

Сейчас Ксюша чувствует себя хорошо. Остались только несколько шрамов на животе.

– У меня все прошло нормально. Страшно было совсем немного, особенно, когда после операции трубки стояли, – вспоминает Ксюша.

Несколько дней назад Ксюшу выписали домой.

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