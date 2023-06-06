Тело лежало на балконе: женщина убила сожителя и провела полгода в квартире с его трупом

На верхнем левом балконе 7 месяцев лежало тело хозяина квартиры. Фото: Дарья МАРКОВА

От любви до ненависти одна неудачная пьянка. Ссора двух сожителей закончилась убийством и попыткой расчленения. После этого тело мужчины пролежало на открытом балконе 7 месяцев, и никто не забил тревогу! Почему соседи не почувствовали ужасный запах? И как жилось женщине с трупом любимого на балконе? КП-Челябинск побывала в доме, где произошла жуткая трагедия.

Убила во время ссоры и пыталась расчленить

Утром 3 июня небольшая пятиэтажка в Металлургическом районе вздрогнула от ужаса – на балконе нашли тело одного из жильцов. Официально мужчина пропал без вести в январе этого года. Но следователи уверены, что убийство произошло еще в ноябре.

41-летний Женя выглядел моложе своих лет – соседи думали, ему лет 35. Мужчина был тихий, жил один. А потом встретил Вику (имя изменено) и влюбился как мальчишка. Она переехала к нему, и тут завертелось.

– Они неблагополучные, все время гоп-компании тут были. Пили в квартире, на детских площадках и берегу Миасса, – рассказал КП-Челябинск сосед погибшего Евгения.

На этой детской площадке компания нередко выпивала Фото: Дарья МАРКОВА

Видимо, одна из этих пьянок и стала роковой. По версии следствия, во время ссоры женщина ударила сожителя молотком по голове. От черепно-мозговой травмы Евгений скончался. Женщина запаниковала и решила расчленить любимого, но не смогла довести дело до конца. Поэтому спрятала тело на балконе его же квартиры.

– Женя пропал, его долго не было. А она продолжала сюда ходить, – вспоминает соседка.

Даже подумать страшно: женщина семь месяцев ела, спала, смотрела телевизор и продолжала жить как раньше, хотя через стеклянную дверь, на балконе, лежало недопиленное тело ее сожителя.

Сожительница приходила к нему в квартиру, когда он был мертв. Фото: Дарья МАРКОВА

Соседи чувствовали трупный запах

Балкон, на котором спрятали тело, открытый. Выглядит он так, будто после строительства дома в 1967 году его и не ремонтировали. С улицы видно только наваленные там листы фанеры или ДСП.

Зимой тело было замерзшим, поэтому запахов особо не издавало. А вот с приходом тепла началось. Всю прошлую неделю в Челябинске стояла аномальная жара – должно быть, тело активно разлагалось и запах стоял убийственный. Благодаря этому Женю и нашли.

– Он был на балконе, там запах чувствовался, соседи с той стороны и вызвали полицию. Я запаха не слышала. Мы жили на одной лестничной площадке, но у меня квартира с другой стороны, – рассказывает соседка погибшего.

Соседи говорят, что Женя много выпивал с друзьями. Фото: Дарья МАРКОВА

Тело нашли утром 3 июня. Останки больше напоминали скелет, ведь при такой погоде тело может разложиться до костей всего за несколько недель. А он провел на балконе больше полугода.

– В субботу в 10:30 где-то сюда машин понаехало уйма. И следственный комитет, и криминалисты в перчатках и масках. Ее (Вику) привезли сюда в наручниках. У дома с ней руководство полиции разговаривало, – вспоминает один из соседей.

Сейчас в отношении горе-сожительницы возбуждено уголовное дело, ее подозревают в убийстве. Скоро женщине изберут меру пресечения. Почему Евгений полгода считался пропавшим без вести, но никто из правоохранителей даже не наведался и не проверил его квартиру – неизвестно.

Трагедия произошла в пятиэтажке на ЧМЗ. Фото: Дарья МАРКОВА

Поднимаюсь на 5 этаж с тревогой. До мурашек пробирает от одной мысли, что каждый день Женя ходил по этим ступеням на работу и выпивать с друзьями, а потом его холодное тело бросили разлагаться на балкон.

На лестничной клетке 5 этажа не пахнет абсолютно ничем. В воскресенье проводили дезинфекцию. Дом продолжает жить своим чередом. Бабушки едут на дачи, девчонки бегут в магазин за мороженым, а пожилой мужчина переживает о соседе напротив, который тоже пропал – только всего месяц назад.

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