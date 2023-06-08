Настоящий сидр не может стоить 50 рублей: как отличить оригинальный напиток от подделки. Объясняет сомелье из Челябинска

Опасный напиток изымают из продажи по всей стране. Фото: полиция Курганской области.

14-летний подросток, беременная девушка, 17-летняя школьница и еще сотня взрослых мужчин и женщин по всей стране решили попробовать сладкий напиток «Мистер Сидр» компании «АНДИ» из Самарской области. А в итоге оказались кто – в коме, кто – за гранью. В напитке содержались опасные вещества метанол и этилбутират. Как же понять, когда перед тобой настоящий сидр, а когда – паленка? Об этом КП-Челябинск рассказал член Российской Ассоциации Сомелье Григорий Шевченко.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ СИДР

— К сидрам опасный напиток никакого отношения не имеет. В настоящий сидр никакой алкоголь извне не добавляется, все появляется в результате естественного брожения. В Национальной ассоциации производителей натурального сидра (НАПНС) уже объяснили, что он производится никак не из концентрированного или восстановленного яблочного сока, а только из яблочного сока прямого отжима, полученного непосредственно из плодов. Алкоголь 3-5% градусов получается в результате натурального брожения, когда дрожжи берут сахар из яблок. В натуральные сидры сахар вообще не добавляется, только если это игристый напиток. Сладкое забивает рецепторы, чтобы никакие изъяны напитка не были заметны, — говорит Григорий Шевченко.

Член Российской Ассоциации Сомелье Григорий Шевченко рассказал, как делают настоящий сидр.

В Ассоциации, кстати, сообщили, что в «Мистере Сидре» нет яблочного сока, но при этом в наименовании используется слово «сидр», хотя изготовлен напиток по ГОСТу «Напитки пивные». По фото и видео они сделали вывод, что у производителя даже нет емкостей для брожения, которые нужны по нормативам для производства натурального сидра. (Вот репортаж с производства в Самарской области).

РЫНОК РЕГУЛИРУЮТ, А КОНТРАФАКТ ВСЕ РАВНО ЕСТЬ?

С 1 апреля 2023 года введена обязательная маркировка сидра, пуаре, пива и пивных напитков кегах. Оператор проекта — нацсистема «Честный знак». Эта маркировка как раз и нужна для того, чтобы избежать контрафакта. Многие сидроделы выступали против маркировки, как дополнительной нагрузки. А сейчас задаются вопросом: если кеги с опасным сидром были промаркированы, почему произошла трагедия? Или они вовсе не были маркированы?

В кегах - опасный напиток. Фото: полиция Курганской области

Сидр довольно популярный вид напитка, многие производители крафтового пива имеют свои линейки по производству сидра. При этом контроль за алкогольным рынком жесткий, хотя многие производители слабоалкогольных напитков были против этого. Но есть момент, который они хотели бы регулировать – он связан с использованием слова «сидр» в названиях. Ассоциация не раз предлагала «отделить» традиционный сидр от других слабоалкогольных напитков, производимых из концентрированного и пастеризованного яблочного и грушевого сока. Тогда покупатель мог бы сразу понять – где традиционный сидр, а где нет.

СКОЛЬКО СТОИТ НАСТОЯЩИЙ СИДР

— Определить, настоящий ты покупаешь сидр или нет, довольно сложно. С крепким алкоголем, например, водкой, проще: метиловый спирт горит синим пламенем, а этиловый – зеленым. Сидр гореть не будет. К сожалению, распознать качественный сидр можно только по цене и магазину, в котором его продают. В специализированном магазине риск нарваться на подделку стремится к нулю, — говорит Григорий Шевченко.

Сомелье добавил, что за последние пять лет цены на алкоголь в стране выросли на 30-40%. Он назвал стоимость традиционного сидра:

— Если говорить о артиназальном (ограниченном) производстве, то от 900 рублей за 700 мл. Это сидр «Николаев и сыновья», например, (Краснодарский край, Лефкадия). И даже есть дороже, сидровары «Октябрь». Кстати, они из Миасса. У них стоимость доходит до 3000 рублей за 0.7. Если говорить про массовое производство, то 200-300 рублей за жестяную банку, например, у Alska сидр или 350-500 рублей за 0,7 у «Абрау Дюрсо».

Сравните: литр «Мистера Сидра» стоил 50 рублей.

С сидром - ничего общего. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области.

По данным на вечер 7 июня, от напитка с метанолом и этилбутиратом пострадало 100 человек: 68 - в больницах, 32 – погибли. В Шумихе Курганской области врачи борются за жизнь 17-летней школьницы – у нее после выпитого отек мозга. Бизнесмен Анар Гусейнов, владелец компании «АНДИ», в суде свою вину так и не признал, уверяя, что его подставили. Хотя директор предприятия рассказал, что Гусейнов перед обыском производства приказал ему уничтожить всю продукцию и этикетки.

Сейчас напиток снимают с продажи во всех регионах страны. По данным на 18:45 7 июня, изъято 66,5 литров в 15 регионах. Курганская область оказалась в числе лидеров по закупке. В полиции региона рассказали, что сначала изъяли в крупную партию сидра со склада в Шадринске. Владелец сети разливных напитков, у которого точки в том числе и в Шумихе, узнав об опасности сидра этого производителя, изъял весь напиток (а это 17 тысяч литров - более пятисот тар) из продажи и увез на склад. В этот же день в Куртамышском округе сотрудники полиции изъяли еще 19 тар по 30 литров с сидром от производителя из Самарской области. А также в городе Щучье и Каргаполье — по 60 литров. Всего 17 690 литров опасного сидра.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков довольно резко высказала на тему отравления сидром: «Не покупайте это ядовитое дерьмо».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.